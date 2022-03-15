Морская терапия. Как отдохнуть в Сириусе и сэкономить на проживании

Qr-коды отменили, Booking приостановил работу в нашей стране, а цены неукротимо ползут вверх. Но отдохнуть летом на Черноморском побережье, как будто вы где-нибудь в 2021 году, все еще можно. Правда, для этого планировать отпуск нужно уже сейчас.

Курорты, аэропорт и ж/д вокзалы Сочи работают в штатном режиме. Если вы стартуете из Краснодара, удобнее и бюджетнее добраться на «Ласточке». Терапия морем начинается уже в поезде — после Туапсе большие панорамные окна непрерывно транслируют морские пейзажи, железная дорога тянется прямо вдоль побережья.

Где жить?

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Если хочется быть поближе к морю, выбирайте Имеретинскую низменность. Здесь есть благоустроенные пляжи (протяженность береговой линии — 8 км), природные парки с вековыми деревьями, олимпийские объекты, в десяти минутах — аэропорт, ж/д вокзал и порт. В горы отсюда регулярно ходят автобусы и электрички. А еще тут расположена первая в России федеральная территория «Сириус» с одноименным образовательным центром. Очень удобно остановиться в отелях сети Sirius Hotels — трехзвездочных Omega, Delta, Sigma или Gamma. Выбрать подходящий вариант и забронировать номер можно на официальном сайте.

© Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Чем заняться? Мы уже рассказывали, что делать в Сочи в межсезонье — например, освоить морские сапы, пройтись по самому длинному подвесному мосту в России, побывать на автодроме «Формулы-1» и горных курортах. Летом к этому списку можно смело плюсовать пляжи Имеретинки. Они считаются самыми чистыми в Сочи — здесь нет крупных промышленных объектов и совсем недавно заново построена система очистных сооружений. Рядом с Олимпийским парком открыты три бесплатных пляжа для гостей Sirius Hotels.

© Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Для активного отдыха на берегу Черного моря в Имеретинке построили большой спортивный парк под открытым небом. Здесь есть площадки для баскетбола и волейбола, уличные тренажеры, зоны для йоги, танцев, работы и творчества, фитнес-центр с открытым бассейном, и все это — с видом на Кавказские горы. А еще тут регулярно проходят бесплатные тренировки. Парк находится напротив малой ледовой арены «Шайба» и занимает территорию 45 тыс. м².

Как сэкономить на проживании? Выбирайте номер уже сейчас. На сайте Sirius Hotels в разделе «Спецпредложения» гостям доступны различные акции со скидками и приятными бонусами. При бронировании до 1 мая на сайте сети вы получаете: скидку 30% на проживание в отеле на выбор: Omega, Delta, Gamma, Sigma;

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© Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel