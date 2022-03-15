Морская терапия. Как отдохнуть в Сириусе и сэкономить на проживании

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel
    © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Qr-коды отменили, Booking приостановил работу в нашей стране, а цены неукротимо ползут вверх. Но отдохнуть летом на Черноморском побережье, как будто вы где-нибудь в 2021 году, все еще можно. Правда, для этого планировать отпуск нужно уже сейчас.

Курорты, аэропорт и ж/д вокзалы Сочи работают в штатном режиме. Если вы стартуете из Краснодара, удобнее и бюджетнее добраться на «Ласточке». Терапия морем начинается уже в поезде — после Туапсе большие панорамные окна непрерывно транслируют морские пейзажи, железная дорога тянется прямо вдоль побережья.

Где жить?

Читайте также:

Если хочется быть поближе к морю, выбирайте Имеретинскую низменность. Здесь есть благоустроенные пляжи (протяженность береговой линии — 8 км), природные парки с вековыми деревьями, олимпийские объекты, в десяти минутах — аэропорт, ж/д вокзал и порт. В горы отсюда регулярно ходят автобусы и электрички. А еще тут расположена первая в России федеральная территория «Сириус» с одноименным образовательным центром.

Очень удобно остановиться в отелях сети Sirius Hotels — трехзвездочных Omega, Delta, Sigma или Gamma. Выбрать подходящий вариант и забронировать номер можно на официальном сайте.

  • © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel
    © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Чем заняться?

Мы уже рассказывали, что делать в Сочи в межсезонье — например, освоить морские сапы, пройтись по самому длинному подвесному мосту в России, побывать на автодроме «Формулы-1» и горных курортах. Летом к этому списку можно смело плюсовать пляжи Имеретинки. Они считаются самыми чистыми в Сочи — здесь нет крупных промышленных объектов и совсем недавно заново построена система очистных сооружений. Рядом с Олимпийским парком открыты три бесплатных пляжа для гостей Sirius Hotels.

  • © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel
    © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Читайте также:

Для активного отдыха на берегу Черного моря в Имеретинке построили большой спортивный парк под открытым небом. Здесь есть площадки для баскетбола и волейбола, уличные тренажеры, зоны для йоги, танцев, работы и творчества, фитнес-центр с открытым бассейном, и все это — с видом на Кавказские горы. А еще тут регулярно проходят бесплатные тренировки. Парк находится напротив малой ледовой арены «Шайба» и занимает территорию 45 тыс. м².

Как сэкономить на проживании?

Выбирайте номер уже сейчас. На сайте Sirius Hotels в разделе «Спецпредложения» гостям доступны различные акции со скидками и приятными бонусами.

При бронировании до 1 мая на сайте сети вы получаете:

  • скидку 30% на проживание в отеле на выбор: Omega, Delta, Gamma, Sigma;
  • кешбэк 20% по карте «Мир» (период бронирования 15.03 — 01.05, период проживания 15.03 — 30.06);
  • кешбэк 10% по карте «Тинькофф» до 31.12;
  • завтрак в формате «шведский стол»;
  • бесплатное проживание детей до пяти лет;
  • ужин в подарок (при бронировании акции).
  • © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel
    © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Читайте также:

При оплате картой «Тинькофф» платежной системы «Мир», зарегистрированной в программе лояльности, вы получаете кешбэк 30%. Итого при бронировании номера до 1 мая ваша выгода может составить до 60%!

siriushotels.ru

hotel@siriushotels.ru

8 (800) 350-44-00

отдых Отели путешествия Развлечения Сириус Сочи Черное море

Новости

Власти Краснодара хотят, чтобы сахар продавали на ярмарках выходного дня
В центре Краснодара отреставрируют историческое здание
Глава Тимашевска пригласил оставшихся без заработка блогеров поработать дворниками и рабочими. Возможен карьерный рост
Спасатели нашли в горах Сочи парапланериста с переломом позвоночника
В Динском районе будут судить депутата после ДТП, в котором погибла супружеская пара
В Краснодаре в 2022 году снесут 14 аварийных многоквартирных домов. Они уже расселены

Лента новостей

«Дни частных кинотеатров сочтены»
Сегодня, 11:35
«Дни частных кинотеатров сочтены»
Поговорили о будущем киноиндустрии в России
Морская терапия
Сегодня, 13:00 Партнерский
Морская терапия
Как отдохнуть в Сириусе и сэкономить на проживании
Что вы купили с запасом в связи с повышением цен?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте