Под Новороссийском зарезервировали более 10 тыс. га земель под охраняемые зоны

Земельные участки под Новороссийском зарегистрируют для государственных нужд. В дальнейшем их объявят землями охраняемой природной территории регионального значения.

25 января сайт РБК Краснодар обратил внимание на приказ, минприроды Краснодарского края, согласно которому в районе Новороссийска зарезервируют участки земли площадью 10,5 тыс. га. Затем там создать особо охраняемые природные территории. Для этого на землях ограничат строительство и хозяйственную деятельность.

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Также в документе приведены кадастровые номера участков. Их площадь варьируется от 3 до 7 тыс. кв. метров, а кадастровая стоимость — от 2,7 до 25 млн рублей. Однако зарезервированы они могут быть как полностью, так и частично — в зависимости от границ будущей особо охраняемой природной территории. Сами земли относятся к селу Мысхако.