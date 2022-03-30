«Виртуальная АТС» стала доступна в 15 городах Ростовской области

Теперь, помимо Ростова-на-Дону, Таганрога и Новочеркасска, сервис стал доступен в Азове, Аксае, Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Гуково, Зернограде, Каменск-Шахтинском, Миллерово, Новошахтинске, Сальске, Семикаракорске и Шахтах, а также в поселке Матвеев-Курган и селе Покровском. Услуга предусматривает выделение городского номера с кодом, принадлежащим конкретному населенному пункту. Многоканальный виртуальный городской номер позволяет компаниям принимать все входящие звонки. Обращение каждого клиента обрабатывается благодаря распределению звонков между сотрудниками и переадресации.

«Мы довольны услугой, так как она полностью отвечает профильным задачам нашего бизнеса — содержит переадресацию, голосовое меню, быстрый доступ в личный кабинет, а также возможность оперативно увеличивать количество рабочих мест при расширении штата сотрудников. К тому же я как руководитель могу контролировать свой бизнес из любой точки мира: например, войти в личный кабинет и убедиться в качестве нашего сервиса», — отметила директор такси «Релакс» Марина Сетрокянц (Волгодонск).

«Виртуальная АТС» подключается через интернет и включает набор функций, в числе которых речевая аналитика, голосовой робот, кол-трекинг, автоинформатор, запись разговоров, возможность подключать к своей АТС номера сторонних операторов и другое. Сервис интегрируется с любыми CRM-системами, а также ведет сводную аналитику по количеству звонков и анализ эффективности работы сотрудников. Он не требует создания инфраструктуры, подключается через интернет и может принимать звонки на смартфон, компьютер или SIP-телефон.