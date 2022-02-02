«Ростелеком» предоставил Федеральному казначейству «Виртуальную АТС»
«Ростелеком» заменил телекоммуникационную инфраструктуру Федерального казначейства на виртуальную АТС более чем в 1800 офисах по России
38 тыс. сотрудников ведомства получили возможность пользоваться современной услугой.
«Виртуальная АТС» — цифровая услуга, с помощью которой можно принимать и распределять вызовы между сотрудниками, что позволяет обрабатывать больше входящих обращений. Для использования сервиса нужен доступ в интернет или VPN и телефонные аппараты. Сервис работает на защищенных серверах и оборудовании «Ростелекома». Доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс. Услуга не требует затрат на оборудование и обслуживание. «Ростелеком» предоставляет пользователям городские номера, виртуальный многоканальный городской номер или номер 8-800.
Услуга дает возможность организовывать контакт-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать и анализировать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. У виртуальной АТС есть дополнительные сервисы: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова.
«Использование «Виртуальной АТС» с большим выбором дополнительных функций позволяет нашим заказчикам любого уровня строить эффективные и качественные каналы общения с их сотрудниками и партнерами. Услуга сейчас доступна более чем в 500 городах. «Виртуальная АТС» — один из самых востребованных сервисов для бизнеса и органов государственной власти», — отметил старший вице-президент по работе с корпоративными и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.
Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» подключил Дагестан к федеральной информационной системе.