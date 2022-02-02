«Ростелеком» предоставил Федеральному казначейству «Виртуальную АТС»

«Ростелеком» заменил телекоммуникационную инфраструктуру Федерального казначейства на виртуальную АТС более чем в 1800 офисах по России

38 тыс. сотрудников ведомства получили возможность пользоваться современной услугой.

«Виртуальная АТС» — цифровая услуга, с помощью которой можно принимать и распределять вызовы между сотрудниками, что позволяет обрабатывать больше входящих обращений. Для использования сервиса нужен доступ в интернет или VPN и телефонные аппараты. Сервис работает на защищенных серверах и оборудовании «Ростелекома». Доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс. Услуга не требует затрат на оборудование и обслуживание. «Ростелеком» предоставляет пользователям городские номера, виртуальный многоканальный городской номер или номер 8-800.

Услуга дает возможность организовывать контакт-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать и анализировать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. У виртуальной АТС есть дополнительные сервисы: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова.