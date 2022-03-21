Жители Ростовской области смогут вызывать врача с помощью голосового робота
«Ростелеком» подключил голосового помощника с искусственным интеллектом для «Службы 122» в Ростовской области
Робот оказывает консультации жителям по вопросам COVID-19, связывает с оператором «Службы 122» или переводит звонок на регистратуру любого из 25 медучреждений Ростова-на-Дону для записи к врачу или вызова на дом.
Изначально «Ростелеком» запустил голосовой помощник в пилотном режиме. За месяц с начала тестирования система обрабатывала более 300 вызовов в день. Цифровой провайдер предоставил канал связи, обеспечил настройку программного и телекоммуникационного оборудования. В настоящее время специалисты компании осуществляют техподдержку и информационную защиту сервиса, а также подключают к нему медицинские организации из других городов Ростовской области.
«Вопросы борьбы с COVID-19 остаются приоритетными в повестке нашего региона. В пиковые периоды, когда резко возрастает количество звонков от населения, робот существенно снижает нагрузку на персонал кол-центра и помогает оперативно и без сбоев решать поступающие вопросы», — отметил начальник «Центра информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Сергей Берлизов.
Сервис функционирует 24/7 и обучается новым алгоритмам разговора с абонентами.
«Популярность программного обеспечения на основе искусственного интеллекта обусловлена их эффективностью. Доверие государственных и коммерческих организаций к этим сервисам продолжает расти. Смысл подобных технологий на данном этапе развития не в том, чтобы заменить человека и исключить его труд, а в том, чтобы взять на себя рутинные задачи, высвободить человеческие ресурсы для повышения качества и скорости любого бизнес-процесса в целом», — заявил замдиректора по работе с государственными и корпоративными сегментами Ростовского филиала «Ростелекома» Александр Токарь.
Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» рассказал об изменениях в оплате услуг.