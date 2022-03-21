Жители Ростовской области смогут вызывать врача с помощью голосового робота

Робот оказывает консультации жителям по вопросам COVID-19, связывает с оператором «Службы 122» или переводит звонок на регистратуру любого из 25 медучреждений Ростова-на-Дону для записи к врачу или вызова на дом.

Изначально «Ростелеком» запустил голосовой помощник в пилотном режиме. За месяц с начала тестирования система обрабатывала более 300 вызовов в день. Цифровой провайдер предоставил канал связи, обеспечил настройку программного и телекоммуникационного оборудования. В настоящее время специалисты компании осуществляют техподдержку и информационную защиту сервиса, а также подключают к нему медицинские организации из других городов Ростовской области.