Жители и гости Краснодара смогут бесплатно провериться на ВИЧ, но только один день

В Краснодаре 30 марта будет работать мобильный пункт тестирования на ВИЧ

В Краснодаре 30 марта жители и гости города смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ и получить консультацию врача. Мобильный пункт будет работать один день с 10:30 до 14:00.

Мобильная лаборатория будет находиться в сквере им. Жукова (напротив краевой администрации), сообщили в пресс-службе кубанского минздрава.

Как писали Юга.ру, в 2019 году Минздрав РФ разработал проект о ВИЧ-диссидентстве. Он запрещает распространять недостоверную информацию о влиянии вируса иммунодефицита человека на здоровье, которая, в частности, содержит призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения.

А в 2021 году специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России запатентовали новый способ лечения ВИЧ. В начале лечения применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин.