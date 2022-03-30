Жители и гости Краснодара смогут бесплатно провериться на ВИЧ, но только один день
В Краснодаре 30 марта будет работать мобильный пункт тестирования на ВИЧ
В Краснодаре 30 марта жители и гости города смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ и получить консультацию врача. Мобильный пункт будет работать один день с 10:30 до 14:00.
Мобильная лаборатория будет находиться в сквере им. Жукова (напротив краевой администрации), сообщили в пресс-службе кубанского минздрава.
Как писали Юга.ру, в 2019 году Минздрав РФ разработал проект о ВИЧ-диссидентстве. Он запрещает распространять недостоверную информацию о влиянии вируса иммунодефицита человека на здоровье, которая, в частности, содержит призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения.
А в 2021 году специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России запатентовали новый способ лечения ВИЧ. В начале лечения применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин.
Кроме того, в марте прошлого года редакция рассказывала о жительнице Новороссийска, которая не могла получить назначенное лечение. Врач отвечал девушке, что лечение ей не нужно, ведь оно приносит побочные эффекты, которые вредны для организма.