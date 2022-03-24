Продюсер Александр Роднянский сообщил об отмене «Кинотавра» в 2022 году

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Александр Ван Дюльмен и Александр Роднянский © Елена Синеок. ЮГА.ру
    Александр Ван Дюльмен и Александр Роднянский © Елена Синеок. ЮГА.ру

24 марта кинопродюсер Александр Роднянский сообщил, что в 2022 году не будут проводить «Кинотавр». Фестиваль ежегодно проходил в Сочи с 1991 года

Александр Роднянский 24 марта написал в своем аккаунте в телеграм об отмене ежегодного кинофестиваля «Кинотавр» из-за «текущих политических событий».

«Илья Варламов опубликовал сегодня тизер нашей с ним большой беседы. В нем я говорю, что «Кинотавра» в этом году не будет. Честно скажу — нельзя говорить о фестивалях, когда...[происходит «военная специальная операция в Украине» — прим. ред.]», — написал он.

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В беседе с журналистом «Интерфакса» Роднянский подтвердил отмену кинофестиваля. По его словам, о проведении «Кинотавра» можно будет говорить, «когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе — чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами».

«Кинотавр» проводится в Сочи с 1991 года. В 2020 и 2021 годах фестиваль переносили из-за пандемии. Эти два года он проходил в формате делового форума. В 2022 году его планировали провести осенью — с 13 по 20 сентября.

Кинотавр Сочи

Новости

Продюсер Александр Роднянский сообщил об отмене «Кинотавра» в 2022 году
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