Власти Краснодара выделили 20 млн рублей на благоустройство Тропы здоровья на Затоне

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено порталу Юга.ру Евгением Геруновым
    © Фото предоставлено порталу Юга.ру Евгением Геруновым

24 марта мэрия Краснодара сообщила о планах привести в порядок прогулочную дорожку в парке 30-летия Победы. В прошлом году чиновники говорили, что пока не могут благоустроить Тропу здоровья

Что было раньше. В 2021 году власти Краснодара сообщали, что Тропа здоровья, которая находится на территории парка 30-летия Победы, не принадлежит муниципалитету. Она оказалась в частной собственности, что мешало благоустроить прогулочную зону. Тогда бывший мэр Краснодара Евгений Первышов выразил непонимание, «как могло так произойти, что ушла земля».

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В администрации уточнили, что ранее эту территорию сдавали в аренду краевые власти. Позже права по договору передали мэрии. Арендатор земельного участка обратился в суд, чтобы добиться передачи земли в собственность. В ходе судебного разбирательства участок хотели забрать в муниципальную собственность, однако суд отменил это решение. Добровольно передать участок городу арендатор отказался.

Что сейчас. 24 марта в мэрии города сообщили, что на благоустройство Тропы здоровья выделили 20 млн рублей. На эти деньги чиновники обещают привести в порядок пешеходную дорожку протяженностью 1,1 км вдоль улицы Береговой от дома № 1 до дома № 29/1.

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«Мы приведем в порядок эту территорию, сделаем новую Тропу здоровья. Много говорили о том, что нужно ее благоустраивать. Мы все бывали там, все знаем это место, нужно быстрее приступать к работам», — сказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

При этом не говорится, удалось ли вернуть Тропу здоровья в муниципальную собственность. Эта информация уточняется, новость будет обновлена после ответа мэрии города.

Напомним, Тропа здоровья в 2020 году попала в список зеленых зон, которые планировали благоустроить по мере пополнения бюджета.

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Власти Краснодара выделили 20 млн рублей на благоустройство Тропы здоровья на Затоне
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