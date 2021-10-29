В Краснодаре появился сервис быстрой доставки Ozon Express. Рассказываем, как он работает

Сервис быстрой доставки Ozon Express активно развивает региональное присутствие.

В конце октября в Краснодаре открылись сразу два больших магазина-склада, которые сделают онлайн-шопинг еще удобнее. Точки позволяют хранить и продавать 14 тыс. позиций и быстро доставлять заказы по всему городу и в ближайшие населенные пункты. Рассказываем, что из себя представляет новый сервис Ozon Express.

Что такое даркстор?

Даркстор (от англ. dark — «темный», store — «магазин») — это склад, на котором хранятся товары, которые люди заказывают онлайн. Здесь их оперативно собирают для доставки. Такой формат быстро растет на фоне пандемии и стремления пользователей не тратить время на посещение супермаркетов.

Краснодарский край стал пятым регионом присутствия Ozon Express. До этого дарксторы появились в Москве и области, Санкт-Петербурге, Твери и Ростове-на-Дону. В ближайших планах — Сочи.

Дарксторы отличаются от привычных магазинов тем, что клиентам не нужно их посещать. Достаточно сделать заказ онлайн на сайте или в приложении. Покупку курьер привезет через час или в удобный временной интервал, вручив ее прямо в руки. Конечно, в условиях пандемии сотрудниками сервиса принимаются все меры безопасности.

Отличий Ozon Express от привычного маркетплейса несколько. Во-первых, курьер доставляет заказ до двери за один час или в удобные временные промежутки. Во‑вторых, можно заказывать свежие продукты, которые тщательно выберут, упакуют и быстро привезут.