В Краснодаре появился сервис быстрой доставки Ozon Express. Рассказываем, как он работает
Сервис быстрой доставки Ozon Express активно развивает региональное присутствие.
В конце октября в Краснодаре открылись сразу два больших магазина-склада, которые сделают онлайн-шопинг еще удобнее. Точки позволяют хранить и продавать 14 тыс. позиций и быстро доставлять заказы по всему городу и в ближайшие населенные пункты. Рассказываем, что из себя представляет новый сервис Ozon Express.
Что такое даркстор?
Даркстор (от англ. dark — «темный», store — «магазин») — это склад, на котором хранятся товары, которые люди заказывают онлайн. Здесь их оперативно собирают для доставки. Такой формат быстро растет на фоне пандемии и стремления пользователей не тратить время на посещение супермаркетов.
Краснодарский край стал пятым регионом присутствия Ozon Express. До этого дарксторы появились в Москве и области, Санкт-Петербурге, Твери и Ростове-на-Дону. В ближайших планах — Сочи.
Дарксторы отличаются от привычных магазинов тем, что клиентам не нужно их посещать. Достаточно сделать заказ онлайн на сайте или в приложении. Покупку курьер привезет через час или в удобный временной интервал, вручив ее прямо в руки. Конечно, в условиях пандемии сотрудниками сервиса принимаются все меры безопасности.
Отличий Ozon Express от привычного маркетплейса несколько. Во-первых, курьер доставляет заказ до двери за один час или в удобные временные промежутки. Во‑вторых, можно заказывать свежие продукты, которые тщательно выберут, упакуют и быстро привезут.
Как работает даркстор Ozon Express?
Дарксторы появляются в таких точках города, откуда можно максимально быстро доставить товары покупателю. Площадь таких помещений составляет порядка 2 тыс. кв. метров, что позволяет хранить десятки тысяч товарных наименований, оперативно собирать и отправлять заказы. На объектах устроены площадки с различными температурными режимами: зоны заморозки и сухого хранения, зона хранения ультра-фреш-продуктов.
В каждом из краснодарских дарксторов Ozon Express работают порядка 60 сотрудников, еще около 60 курьеров доставляют покупки. Сборщики формируют заказы согласно правилам товарного соседства — бытовая химия отдельно от продуктов. Категория ультрафреш собирается в последнюю очередь, чтобы покупатели получали все только самое свежее. Замороженная продукция кладется в специальные термопакеты.
Что можно заказать в Ozon Express?
Ассортимент состоит из более чем 14 тыс. позиций — от свежих продуктов и бакалеи до товаров повседневного спроса, косметики, одежды, канцелярии, гаджетов, электроники, изделий для детей и животных и многого другого. Ozon Express делает ставку на местных производителей и активно ищет локальных поставщиков продуктов питания, для которых сервис может стать отличной возможностью наладить канал онлайн-продаж и увеличить объемы производства.
«Мы сделали еще один уверенный шаг к тому, чтобы качество жизни людей значительно улучшилось. Всё благодаря внедрению цифровых технологий в различные сферы. Отрадно, что такой удобный сервис появился в кубанской столице. Стратегия компании, направленная на поддержку местных производителей, близка губернатору края. Со своей стороны мы тоже будем ее поддерживать, уже наметили планы по сотрудничеству с компанией Ozon Express», — сказал на открытии краснодарского даркстора вице-губернатор края Александр Руппель.
Кроме того, в каталоге представлены товары собственной торговой марки Ozon Express. Сейчас линейка бренда насчитывает порядка 30 позиций — кофе, чай, яйца, вода и другие напитки, сыры и молочные продукты, сладости. В ноябре в дарксторах появится собственная пекарня, к заказу будут доступны горячие чесночные багеты, хлеб, чиабатты, сладкая выпечка и многое другое.
Как будут быстро доставлять по краснодарским пробкам?
Два даркстора, расположенные на улицах Пономаренко и Стасова, способны покрывать все районы города. Первый охватывает центральную и северную его части, второй — юго-восточную. Кроме того, заказы будут доставлять в станицы Динскую и Новотитаровскую, а также поселок Южный.
«За счет компактности даркстора мы можем обеспечить подбор широчайшего ассортимента и быструю доставку. 14 тыс. позиций — это товарный набор крупного супермаркета. При этом в каталоге основные наименования, которые востребованы покупателями», — рассказала генеральный директор Ozon Express Елена Шульгина.
Как оформить быструю доставку Ozon Express?
Достаточно открыть приложение или сайт Ozon, перейти в каталог Ozon Express, оплатить покупку и дождаться курьера.
Минимальная сумма заказа — 100 рублей. Доставка бесплатная при покупке от 999 рублей. Для премиум-клиентов Ozon стоимость быстрой доставки будет 49 рублей, для обычных клиентов — от 99 рублей.
Возможен возврат товаров в пункты выдачи или через курьера.