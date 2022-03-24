В Краснодаре открылась выставка детского творчества, посвященная Чуковскому и Маршаку

Она посвящена 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского и 135-летию Самуила Маршака. В экспозиции представлено более 60 работ учащихся детских художественных и школ искусств города, созданных под впечатлением от сюжетов произведений «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Путаница», «Краденое солнце», «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной», «Кошкин дом», «Багаж».

Начинающие художники в возрасте от 8 до 15 лет создавали свои работы гуашью, акварелью, пастелью, карандашом, цветными ручками, а также в технике коллажа и каллиграфии.

Выставка работает до 10 апреля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 10 до 100 рублей.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. Так, в музее имени Коваленко открылась экспозиция «Бегущие по волнам», посвященная 205-летию со дня рождения Ивана Айвазовского.

В краевом выставочном зале работают выставка репродукций работ Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера. В художественной галерее Natan Gallery можно увидеть работы в рамках проекта «Один из пропущенных миров».