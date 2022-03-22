Глава Адыгеи провел совещание по программе капремонта школ

Участие в обсуждении приняли и.о. премьер-министра республики Анзаур Керашев, и.о. министра образования и науки Евгений Лебедев, первый замминистра строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Рамазан Ляфишев, главы городов и районов, руководители муниципальных органов образования, директора школ, представители подрядных организаций. В текущем году по федеральной программе в регионе будет проведен капремонт восьми школ в Майкопе, Майкопском, Шовгеновском и Красногвардейском районах. На эти цели направят 600 млн рублей, в том числе 596 млн рублей из федерального бюджета. В Шовгеновском районе уже начат ремонт Хакуринохабльской СОШ № 1 по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Перед нами стоит задача качественно и в сжатые сроки провести капитальный ремонт данных школ. При этом важно минимизировать неудобства для детей и родителей. Именно поэтому основную часть работ мы запланировали на период каникул. Подробно информируйте людей о том, как будут проходить занятия в период ремонта. В разных школах и даже отдельных классах, с учетом мнения родителей, эта задача решается по-разному — от дистанционного обучения до временного перехода детей в другие школы. Подчеркиваю — качество образования не должно пострадать. Директора школ, завучи, держите этот вопрос на контроле. Кабинету министров поручаю оказывать содействие подрядным организациям в решении возникающих вопросов. В условиях меняющейся обстановки необходимо реагировать быстро, вместе преодолевать трудности», — заявил Кумпилов.

В ходе совещания глава Адыгеи заслушал информацию по каждому из ремонтируемых объектов.



Было отмечено, что после капремонта начнется благоустройство пришкольных территорий и обустройство спортивных площадок.



Как сообщали ранее Юга.ру, указом главы Адыгеи назначен новый уполномоченный по правам ребенка.