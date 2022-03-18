Указом главы Адыгеи назначен новый уполномоченный по правам ребенка

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Наталья Агеева стала новым уполномоченным по правам ребенка в Адыгеи по указу главы республики Мурата Кумпилова

В доме правительства Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с новым уполномоченным и обсудил вопросы взаимодействия.

Глава республики поздравил с назначением Наталью Агееву. Она работала тренером-преподавателем, педагогом в центре допобразования детей в республике. Отмечена дипломом «Материнская слава», воспитывает 5 детей.

Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что личный опыт и профессиональные качества позволят ей помогать большому количеству семей и детей.

Мурат Кумпилов указал на объем предстоящей работы и определил круг приоритетных задач по защите прав, свобод и интересов детей в республике. Они касаются реализации права ребенка на образование, медицинское обеспечение, а также защиты прав детей-сирот и детей без попечения родителей.

Как сообщали ранее Юга.ру, в доме правительства Адыгеи состоялось заседание совета по культуре и искусству.

Дети Мурат Кумпилов

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