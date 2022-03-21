Глава Адыгеи проверил ход строительства физкультурно-спортивного комплекса

Руководитель региона обсудил с представителями подрядной организации этапы реализации проекта. В диалоге приняли участие главный федеральный инспектор полпреда в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, член Совета Федерации от Адыгеи Александр Наролин, глава Красногвардейского района Темур Губжоков, зампредседателя комитета по физической культуре и спорту республики Андрей Бородин.



Об этапах строительных работ сообщил руководитель фирмы «Марк-Сервис» Мурат Чуяко. Проект предусматривает возведение одноэтажного здания площадью 2200 кв. метров. Там будет универсальный игровой зал с трибунами на 220 человек, тренажерный зал, раздевалки, душевые, административные помещениями.



В настоящий момент заложен фундамент, устанавливается металлический каркас будущего здания. Затем начнутся фасадные работы, прокладка коммуникаций, внутренняя отделка. Завершить работу планируется до конца года. Стоимость комплекса — 125,5 млн рублей.



«Новый комплекс позволит привлечь большее число жителей района к занятиям спортом, станет местом проведения соревнований различного уровня. Развивая спортивную инфраструктуру в республике, мы стремимся увеличить число жителей, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся спортом. Каждый такой проект — часть масштабной работы, влияющей на здоровье нации и развитие спорта высоких достижений. Это важная государственная задача. И мы продолжим ее выполнять, не остановим ни один социальный проект», — отметил Мурат Кумпилов.



Как сообщали ранее Юга.ру, указом главы Адыгеи назначен новый уполномоченный по правам ребенка.