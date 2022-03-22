В Краснодаре открыли центр дневной занятости для детей с инвалидностью

С 21 марта в Краснодаре заработал центр дневной занятости для детей и подростков с синдромом Дауна

В Краснодаре 21 марта открыли дневной центр занятости для детей и подростков с синдромом Дауна. Проект реализуется Центром поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии «Дети-лучики» при поддержке Фонда президентских грантов.

Центр заработал на улице Кропоткина, 209. Туда набирают детей и подростков от 6 до 16 лет. Преподаватели будут заниматься с ними по программам «Подготовка к школе», «Адаптация к школе» и проводить педагогические консультации для родителей.

Руководитель общественной организации «Дети-лучики» Александра Начарова рассказала, что команда проекта уже 10 лет разрабатывает и применяет методики для улучшения качества жизни детей с синдромом Дауна и их родителей.

«Наша цель — помочь своим воспитанникам развить навыки для самореализации. Мы верим, что поддержка, взаимовыручка и добро способны изменить мир. И работаем над тем, чтобы эти изменения случились как можно раньше», — сказала Начарова.

Это второй центр для детей с особенностями развития. Первый работает на улице Щорса, 7/3. Он открылся весной 2021 года. Педагоги и психологи центра помогают родителям с воспитанием детей, а другие специалисты обучают современным профессиям, чтобы опекуны могли найти работу с гибким графиком. А в октябре открылась выставка творческих работ детей с синдромом Дауна. На ней представили более 50 произведений, созданных подопечными центра «Дети-лучики».