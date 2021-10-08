В Краснодаре открылась выставка творческих работ детей с синдромом Дауна

Краснодарский край

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В краснодарском краевом выставочном зале 8 октября открылась экспозиция «Ты, Кубань, ты наша Родина!», на которой представлены творческие работы детей с синдромом Дауна

Посетители увидят более 50 произведений, созданных подопечными центра «Дети-лучики». Это бесплатный проект для развития и адаптации детей с синдромом Дауна, созданный девять лет назад Александрой Начаровой, у которой родился сын с особенностями развития. Женщина не нашла необходимую поддержку у государства и врачей и решила основать собственную организацию для солнечных детей.

«Дети создавали рисунки в разных техниках, очень старались. Благодаря выставке наши художники смогут увидеть свои работы со стороны и убедиться в своих возможностях и талантах. А еще такие мероприятия очень важны для их семей», — отметила Начарова.

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Экспозиция будет работать всего три дня — с 8 по 10 октября. Вход свободный. Выставочный зал находится по адресу улица Рашпилевская, 32.

Напомним, октябрь — месяц осведомленности о синдроме Дауна. Как писали Юга.ру, в июне в Краснодаре мальчику с синдромом Дауна отказали в посещении детского центра «Карамель Street» в его день рождения.

Афиша Краснодара Выставки Дети Искусство Синдром Дауна

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