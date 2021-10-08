В Краснодаре открылась выставка творческих работ детей с синдромом Дауна

В краснодарском краевом выставочном зале 8 октября открылась экспозиция «Ты, Кубань, ты наша Родина!», на которой представлены творческие работы детей с синдромом Дауна

Посетители увидят более 50 произведений, созданных подопечными центра «Дети-лучики». Это бесплатный проект для развития и адаптации детей с синдромом Дауна, созданный девять лет назад Александрой Начаровой, у которой родился сын с особенностями развития. Женщина не нашла необходимую поддержку у государства и врачей и решила основать собственную организацию для солнечных детей.

«Дети создавали рисунки в разных техниках, очень старались. Благодаря выставке наши художники смогут увидеть свои работы со стороны и убедиться в своих возможностях и талантах. А еще такие мероприятия очень важны для их семей», — отметила Начарова.