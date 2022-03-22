В Краснодаре откроется новая ярмарка выходного дня

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

22 марта чиновники мэрии Краснодара рассказали, что ярмарка появится на улице Архитектора Ишунина, 7

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 26 марта в городе заработает новая ярмарка выходного дня на улице Архитектора Ишунина, 7. По словам чиновников, еще одна в ближайшее время появится на улице Домбайской, 10/1. Общее количество мест на двух новых ярмарках выходного дня рассчитано на 150 сельхозпроизводителей.

Сейчас в городе по субботам, по словам сотрудников администрации, работает 9 ярмарок. Решается вопрос о продлении их работы на воскресенье.

Читайте также:

Также в администрации анонсировали открытие новых площадок для торговли в тех частях города, где их еще нет. В мэрии уточнили, что на всех ярмарках проверяют цены (не завышают ли их производители) и наличие товаров.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара 19 марта сообщили, что на ярмарках выходного дня организована продажа сахара. Производители привезли более 15 тонн сахара, который с минимальной наценкой.

Напомним, что на сайте администрации создан специальный раздел с интерактивной картой ярмарок Краснодара.

Краснодар Продукты питания Чиновники Ярмарки

Новости

В Сочи машина снова сбила корову насмерть. Дорожники просят чиновников что-то сделать
В Краснодаре открыли центр дневной занятости для детей с инвалидностью
В Краснодаре открылась выставка фотографий «Фотокруг». Участвуют авторы из Краснодарского края, Крыма и Адыгеи
В Краснодаре откроется новая ярмарка выходного дня
В Краснодаре закрылся кинотеатр сети «Киномакс»
В кинотеатрах Краснодара покажут фильмы «Брат» и «Брат 2»

Лента новостей

Реклама на сайте