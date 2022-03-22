В Краснодаре откроется новая ярмарка выходного дня

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 26 марта в городе заработает новая ярмарка выходного дня на улице Архитектора Ишунина, 7. По словам чиновников, еще одна в ближайшее время появится на улице Домбайской, 10/1. Общее количество мест на двух новых ярмарках выходного дня рассчитано на 150 сельхозпроизводителей.

Сейчас в городе по субботам, по словам сотрудников администрации, работает 9 ярмарок. Решается вопрос о продлении их работы на воскресенье.