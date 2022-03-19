В Краснодаре на все ярмарки выходного дня привезли более 15 тонн сахара

Пресс-служба администрации города сообщает, что на все ярмарки выходного дня завезли сахар — более 15 т. Он продается с минимальной наценкой. Его доставили напрямую от производителей из Усть-Лабинского и Выселковского районов.

По данным чиновников, сейчас ярмарки работают по следующим адресам:

Ярмарки работают в городе с 8:00 до 15:00.

В мэрии уточнили, что дополнительные торговые пространства организовали на улице Захарова, 23 и на проспекте Чекистов, 9. В ближайшее время начнут работать ярмарки на улице Домбайской, 10/1 и на улице Архитектора Ишунина, 7.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара хотят увеличить количество ярмарок и продлить их работу на воскресенье.