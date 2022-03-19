В Краснодаре на все ярмарки выходного дня привезли более 15 тонн сахара
Власти Краснодара 19 марта сообщили, что на ярмарках выходного дня организована продажа сахара
Пресс-служба администрации города сообщает, что на все ярмарки выходного дня завезли сахар — более 15 т. Он продается с минимальной наценкой. Его доставили напрямую от производителей из Усть-Лабинского и Выселковского районов.
По данным чиновников, сейчас ярмарки работают по следующим адресам:
- Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);
- Уральская, № 170/7;
- Евдокии Бершанской (около строения № 216/1);
- Восточно-Кругликовская (около дома № 26);
- Героя Яцкова (около дома № 11);
- Дзержинского (около дома № 213);
- Каляева (около строения № 198);
- Бургасская (около дома № 31/1);
- Одесская (около дома № 48).
Ярмарки работают в городе с 8:00 до 15:00.
В мэрии уточнили, что дополнительные торговые пространства организовали на улице Захарова, 23 и на проспекте Чекистов, 9. В ближайшее время начнут работать ярмарки на улице Домбайской, 10/1 и на улице Архитектора Ишунина, 7.
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара хотят увеличить количество ярмарок и продлить их работу на воскресенье.