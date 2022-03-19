В Краснодаре на все ярмарки выходного дня привезли более 15 тонн сахара

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Власти Краснодара 19 марта сообщили, что на ярмарках выходного дня организована продажа сахара

Пресс-служба администрации города сообщает, что на все ярмарки выходного дня завезли сахар — более 15 т. Он продается с минимальной наценкой. Его доставили напрямую от производителей из Усть-Лабинского и Выселковского районов.

По данным чиновников, сейчас ярмарки работают по следующим адресам:

  • Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);
  • Уральская, № 170/7;
  • Евдокии Бершанской (около строения № 216/1);
  • Восточно-Кругликовская (около дома № 26);
  • Героя Яцкова (около дома № 11);
  • Дзержинского (около дома № 213);
  • Каляева (около строения № 198);
  • Бургасская (около дома № 31/1);
  • Одесская (около дома № 48).

Ярмарки работают в городе с 8:00 до 15:00.

В мэрии уточнили, что дополнительные торговые пространства организовали на улице Захарова, 23 и на проспекте Чекистов, 9. В ближайшее время начнут работать ярмарки на улице Домбайской, 10/1 и на улице Архитектора Ишунина, 7.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара хотят увеличить количество ярмарок и продлить их работу на воскресенье.

Краснодар Торговля Ярмарки

Новости

В Краснодаре на все ярмарки выходного дня привезли более 15 тонн сахара
В краснодарской «Типографии» пройдут благотворительные чтения
В Краснодаре отпраздновали годовщину присоединения Крыма
В Сочи будут судить организаторов финансовой пирамиды. Они похитили почти 400 млн рублей
На Кубани смягчили антиковидные ограничения. Но масочный режим остался
В Центральном микрорайоне Краснодара сожгли Audi

Лента новостей

Улицу Красную в Краснодаре вновь будут перекрывать на выходные
Вчера, 11:26
Улицу Красную в Краснодаре вновь будут перекрывать на выходные
В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте
17 марта, 16:48
В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте
Краткий репортаж из шести ТЦ
Что вы купили с запасом в связи с повышением цен?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте