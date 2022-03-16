Власти Краснодара хотят увеличить количество ярмарок и продлить их работу на воскресенье

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Власти Краснодара решили организовать два дополнительных места под ярмарки и продлить их работу на все выходные

16 марта Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил продлить режим работы ярмарок города на воскресенье. По словам чиновников, в Краснодаре также появятся дополнительные ярмарки. Они будут работать (не уточняется, когда) на улице Домбайской, 10/1 и улице Архитектора Ишунина, 7.

Действующие ярмарки находятся по следующим адресам:

  • Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);
  • Уральская, 170/7;
  • Бершанской, 216/1;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26
  • Героя Яцкова, 11.

В мэрии уточнили, что на ярмарках есть свободные места для фермеров, которые хотят продавать свою продукцию. Всю информацию можно получить в МУП «Карасунский» по телефонам горячих линий: 8 (861) 234-24-60; 8 (989) 839-12-21; 8 (918) 342-93-14.

Напомним, что на сайте администрации создан специальный раздел с интерактивной картой ярмарок Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил организовать продажу сахара на ярмарках выходного дня, начиная с 19 марта. 

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