Власти Краснодара хотят увеличить количество ярмарок и продлить их работу на воскресенье

Власти Краснодара решили организовать два дополнительных места под ярмарки и продлить их работу на все выходные

16 марта Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил продлить режим работы ярмарок города на воскресенье. По словам чиновников, в Краснодаре также появятся дополнительные ярмарки. Они будут работать (не уточняется, когда) на улице Домбайской, 10/1 и улице Архитектора Ишунина, 7.

В мэрии уточнили, что на ярмарках есть свободные места для фермеров, которые хотят продавать свою продукцию. Всю информацию можно получить в МУП «Карасунский» по телефонам горячих линий: 8 (861) 234-24-60; 8 (989) 839-12-21; 8 (918) 342-93-14.

Напомним, что на сайте администрации создан специальный раздел с интерактивной картой ярмарок Краснодара.