Молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» стали участниками «Зеленой акции»

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

В марте 2022 года молодые специалисты компании «ЕвроХим-БМУ» стали участниками «Зеленой акции» в Белореченске

«Зеленая акция» была приурочена к Международному дню лесов, отмечаемому 21 марта, и помощи жителям Белореченска, которые хотели отгородить спортивную площадку от проезжей части дороги.

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Молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» совместно с администрацией Белореченского района и «Экологическим содружеством» решили вопрос с площадкой, высадив 30 саженцев зеленых насаждений по ее периметру. Также планируется провести прикорневую подкормку этих насаждений нитроаммофосом.

«Так как 21 марта отмечается Международный день лесов, мы решили подойти к решению проблемы жителей города с экологической стороны. В этот праздник мы стараемся ежегодно высаживать различные аллеи, поддерживая возрождение лесов», — отметила председатель правления «Экологического содружества».

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Белореченский район ЕвроХим Экология

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