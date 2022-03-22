Молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» стали участниками «Зеленой акции»

В марте 2022 года молодые специалисты компании «ЕвроХим-БМУ» стали участниками «Зеленой акции» в Белореченске

«Зеленая акция» была приурочена к Международному дню лесов, отмечаемому 21 марта, и помощи жителям Белореченска, которые хотели отгородить спортивную площадку от проезжей части дороги.

Молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» совместно с администрацией Белореченского района и «Экологическим содружеством» решили вопрос с площадкой, высадив 30 саженцев зеленых насаждений по ее периметру. Также планируется провести прикорневую подкормку этих насаждений нитроаммофосом.

«Так как 21 марта отмечается Международный день лесов, мы решили подойти к решению проблемы жителей города с экологической стороны. В этот праздник мы стараемся ежегодно высаживать различные аллеи, поддерживая возрождение лесов», — отметила председатель правления «Экологического содружества».