В 2022 году компания «ЕвроХим» объявила конкурс на лучший ESG-проект
Для молодых специалистов минерально-химической компании «ЕвроХим» предпринимателя Андрея Мельниченко стартовал конкурс на лучший ESG-проект
Под аббревиатурой ESG понимается комплекс трех качеств: забота об окружающей среде (англ. environment), социальная справедливость (англ. social justice) и корпоративное управление (англ. corporate governance).
Молодые специалисты компании «ЕвроХим-БМУ» — это участники различных социально-общественных акций и проектов в Белореченском районе, направленных на защиту и улучшение окружающей среды, поддержку многодетных и малоимущих семей и т.д.
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«Наши молодые специалисты готовы бросить «добрый» вызов своим коллегам из других компаний и совершить еще больше добрых дел», — отметил начальник управления по работе с персоналом «ЕвроХим-БМУ» Сергей Маклаков.
В декабре прошлого года совет молодых специалистов «ЕвроХима» был награжден за активную реализацию практик корпоративного волонтерства и стал лауреатом премии #МЫВМЕСТЕ, которая проводилась при поддержке президента РФ.
Как сообщали ранее Юга.ру, региональные социальные программы «ЕвроХим-БМУ» удостоились награды на ежегодном форуме в Сочи.