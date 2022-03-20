В Краснодарском крае собираются построить 15 солнечных электростанций

На Кубани выбрали подрядчика для строительства сети электростанций за 2,3 млрд рублей

По данным РБК, все три конкурса выиграл «Юнигрин Инжиниринг» — единственная организация, которая в них участвовала.

Как сообщил РБК, компания «Хевел региональная генерация» выбрала подрядчика по трем госзакупкам, которые предполагают строительство 15 солнечных электростанций на Кубани.

Госзакупки разместили в начале февраля:

строительство четырех станций общей мощностью 19,6 в Армавире; начальная цена контракта — 660 млн рублей, цена подрядчика — 659,5 млн рублей;

строительство еще двух станций общей мощностью 9,8 МВт в Армавире; начальная цена контракта — 280 млн рублей, цена подрядчика — 279,5 млн рублей;

строительство девяти станций общей мощностью 44,1 МВт в Мостовском районе; начальная цена контракта — 1,5 млрд рублей, цена подрядчика — 1,39 млрд рублей.

ООО «Хевел региональная генерация» производит электроэнергию из возобновляемых источников. Группа компаний «Хевел Ритейл» создает солнечные модули, строит и обслуживает солнечные электростанции и занимается научными исследованиями в области солнечной энергетики. 35 станций под управлением группы компаний работает в Адыгее, Калмыкии, Башкортостане, Бурятии, Чечне, республике Алтай, Омской, Оренбургской, Саратовской и Астраханской областях, а также в Казахстане.



Основной вид деятельности ООО «Юнигрин Инжиниринг» — функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

Кроме того, в прошлом году дочерняя компания «Хевела», «Возобновляемые источники энергии», открыла торги на строительство девяти солнечных электростанций мощностью 44,1 МВт в Северском районе Краснодарского края. В конкурсе участвовала одна заявка от подрядчика «Авелар Солар Технолоджи» (тоже является активом «Хевела»), он предложил цену 4,248 млрд рублей при начальной стоимости контракта 4,458 млрд рублей.



Напомним, в 2020 году «Хевел» запустил первую в Адыгее солнечную станцию.

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