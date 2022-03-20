В Краснодарском крае собираются построить 15 солнечных электростанций
На Кубани выбрали подрядчика для строительства сети электростанций за 2,3 млрд рублей
Каксообщил РБК, компания «Хевел региональная генерация» выбрала подрядчика по трем госзакупкам, которые предполагают строительство 15 солнечных электростанций на Кубани.
По данным РБК, все три конкурса выиграл «Юнигрин Инжиниринг» — единственная организация, которая в них участвовала.
Госзакупки разместили в начале февраля:
- строительство четырех станций общей мощностью 19,6 в Армавире; начальная цена контракта — 660 млн рублей, цена подрядчика — 659,5 млн рублей;
- строительство еще двух станций общей мощностью 9,8 МВт в Армавире; начальная цена контракта — 280 млн рублей, цена подрядчика — 279,5 млн рублей;
- строительство девяти станций общей мощностью 44,1 МВт в Мостовском районе; начальная цена контракта — 1,5 млрд рублей, цена подрядчика — 1,39 млрд рублей.
ООО «Хевел региональная генерация» производит электроэнергию из возобновляемых источников. Группа компаний «Хевел Ритейл» создает солнечные модули, строит и обслуживает солнечные электростанции и занимается научными исследованиями в области солнечной энергетики. 35 станций под управлением группы компаний работает в Адыгее, Калмыкии, Башкортостане, Бурятии, Чечне, республике Алтай, Омской, Оренбургской, Саратовской и Астраханской областях, а также в Казахстане.
Основной вид деятельности ООО «Юнигрин Инжиниринг» — функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика.
Кроме того, в прошлом году дочерняя компания «Хевела», «Возобновляемые источники энергии», открыла торги на строительство девяти солнечных электростанций мощностью 44,1 МВт в Северском районе Краснодарского края. В конкурсе участвовала одна заявка от подрядчика «Авелар Солар Технолоджи» (тоже является активом «Хевела»), он предложил цену 4,248 млрд рублей при начальной стоимости контракта 4,458 млрд рублей.
Напомним, в 2020 году «Хевел» запустил первую в Адыгее солнечную станцию.
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