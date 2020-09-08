«Россети Кубань» подключила первую солнечную электростанцию в Адыгее

Объект расположен в пригороде Майкопа. Его мощность — 4 МВт. Солнечный генератор имеет стратегическое значение для экономического развития региона. Для его подключения энергетики выполнили строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ и смонтировали ячейки комплектного распределительного устройства наружной установки на подстанции 35 кВ «Ханская», расположенной в одноименном сельском поселении пригорода Майкопа.

Солнечная электростанция построена Группой компаний «Хевел» в рамках инвестиционного проекта в области «зеленой» энергетики. Это соглашение было подписано кабмином Республики Адыгея и инвестором на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018.