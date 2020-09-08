«Россети Кубань» подключила первую солнечную электростанцию в Адыгее
Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» присоединили первую в регионе солнечную электростанцию к сетевой инфраструктуре компании
Объект расположен в пригороде Майкопа. Его мощность — 4 МВт. Солнечный генератор имеет стратегическое значение для экономического развития региона. Для его подключения энергетики выполнили строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ и смонтировали ячейки комплектного распределительного устройства наружной установки на подстанции 35 кВ «Ханская», расположенной в одноименном сельском поселении пригорода Майкопа.
Солнечная электростанция построена Группой компаний «Хевел» в рамках инвестиционного проекта в области «зеленой» энергетики. Это соглашение было подписано кабмином Республики Адыгея и инвестором на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018.
Строительство объекта солнечной генерации началось в ноябре 2019 года и завершилось в июне 2020 года. Расчетный объем годового производства энергии Адыгейской солнечной электростанции составит 5,1 млн кВт*ч.
Сейчас инвесторы приступили к реализации второго этапа инвестпроекта — сооружению солнечной генерации мощностью 4,9 МВт в Шовгеновском районе республики. Для его подключения энергетики планируют построить воздушную линию электропередачи и переоснастить технику подстанции 110 кВ «Шовгеновская». Вторую очередь строительства Адыгейской СЭС планируют завершить в четвертом квартале 2020 года.
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«Для присоединения возобновляемого источника электроэнергии в пригороде Майкопа к электросетям компании энергетики старались оперативно выполнить необходимые работы. Учитывая важность реализуемого инвестпроекта для экономики региона, такие же меры будут предприняты и для второй электростанции», — сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.