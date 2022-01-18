В Краснодаре улицу Красную не будут перекрывать для пешеходов до весны

В Краснодаре из-за коронавируса улица Красная будет закрыта по выходным еще полтора месяца

Напомним, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в ноябре 2021 года власти Краснодара решили не перекрывать автомобильное движение на Красной на выходных.

Такие меры должны были действовать до 18 января 2022 года. Но в пресс-службе мэрии города сообщили, что улица Красная не будет пешеходной по выходным и праздникам до 1 марта.

«Главную улицу города не будут закрывать, чтобы не допускать массового скопления людей. Это одна из мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Транспорт будет ездить в обычном режиме», — сказали в пресс-службе.

Также до 1 марта по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева продлили действие антиковидных мер. На территории края посещать торгово-развлекательные центры можно при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала «Госуслуги» о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Мера не распространяется на несовершеннолетних.