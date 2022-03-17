Суд дал 15 лет обвиняемому в убийстве инспектора минприроды Кубани
Судья Краснодарского краевого суда дал 15 лет колонии жителю Кубани, которого обвинили в убийстве охотничьего инспектора в районе поселка Подлесного
Ранее Юга.ру писали, что весной 2021 года в лесу в Гулькевичском районе пропал инспектор охотнадзора Виктор Золотарев. Он перестал выходить на связь с коллегами. Сослуживцы начали самостоятельно искать мужчину, позже они нашли тело инспектора на окраине поселка Подлесного.
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По версии следствия, инспектор находился в лесу по работе. Он проверял лесные угодья и увидел там увидел человека, который охотился. Оказалось, что это браконьер и разрешения на охоту у него нет. В ответ на просьбу положить оружие охотник дважды выстрелил в инспектора, тот скончался на месте. После этого мужчина украл ружье, патроны и дополнительное оборудование погибшего, а телефон выкинул в болото. В итоге стрелявшего задержали и возбудили против него несколько уголовных дел. Его судили по статьям 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», 158 УК РФ «Кража», 105 УК РФ «Убийство».
17 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в суде обвиняемый полностью признал вину и извинился перед родственниками убитого.
«Рассмотрев материалы уголовного дела, оценив доказательства, представленные сторонами, в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Семин признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.