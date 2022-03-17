Суд дал 15 лет обвиняемому в убийстве инспектора минприроды Кубани

Ранее Юга.ру писали , что весной 2021 года в лесу в Гулькевичском районе пропал инспектор охотнадзора Виктор Золотарев. Он перестал выходить на связь с коллегами. Сослуживцы начали самостоятельно искать мужчину, позже они нашли тело инспектора на окраине поселка Подлесного.

По версии следствия, инспектор находился в лесу по работе. Он проверял лесные угодья и увидел там увидел человека, который охотился. Оказалось, что это браконьер и разрешения на охоту у него нет. В ответ на просьбу положить оружие охотник дважды выстрелил в инспектора, тот скончался на месте. После этого мужчина украл ружье, патроны и дополнительное оборудование погибшего, а телефон выкинул в болото. В итоге стрелявшего задержали и возбудили против него несколько уголовных дел. Его судили по статьям 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», 158 УК РФ «Кража», 105 УК РФ «Убийство».

17 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в суде обвиняемый полностью признал вину и извинился перед родственниками убитого.