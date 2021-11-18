В следкоме рассказали подробности об убийстве 43-летнего инспектора минприроды Кубани

Он выехал в угодья, оттуда позвонил коллегам, а затем перестал выходить на связь. Сослуживцы начали самостоятельно искать пропавшего и обнаружили его на окраине поселка Подлесного.

18 ноября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что завершили расследования дела. Обвиняемым оказался 55-летний житель Гулькевического района.

По версии следствия, 2 марта 2021 года инспектор выехал в лесные угодья поселка Подлесного для проверки. Вечером в лесу он обнаружил мужчину, который незаконно охотился на животных. Инспектор потребовал обвиняемого прекратить охоту и положить на землю оружие, но он стал уходить.

Все действия обвиняемого инспектор снимал на камеру мобильного телефона. Тогда мужчина два раза выстрелил в сотрудника минприроды в область живота и грудной клетки. Он скончался на месте. После этого обвиняемый украл ружье, патроны и дополнительное оборудование погибшего, а телефон выкинул в болото.

В ходе следствия обвиняемый признал вину. На него завели уголовное дело по п.«б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство госинспектора в связи с его служебной деятельностью), ч.1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов), п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража), и п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (уничтожение имущества потерпевшего). Мужчина находится под стражей, дело передали в суд.