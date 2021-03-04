В Гулькевичском районе неизвестный застрелил егеря

Накануне вечером в паблике во «ВКонтакте» «Национальная лига охоты и рыбалки» появился пост о том, что в Краснодарском крае застрелили инспектора охотнадзора Виктора Золотарева.

«Вечером выехал в угодья, вышел на связь и обговорили с коллегами возврат утром в Краснодар. Более на связь не выходил. Утром, когда поняли, что неладное, оповестили кого могли. Ребята нашли место заезда, нашли его машину, потом отыскали Виктора», — говорилось в сообщении.