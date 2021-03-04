В Гулькевичском районе неизвестный застрелил егеря
В лесах Краснодарского края убили 43-летнего охотинспектора
Накануне вечером в паблике во «ВКонтакте» «Национальная лига охоты и рыбалки» появился пост о том, что в Краснодарском крае застрелили инспектора охотнадзора Виктора Золотарева.
«Вечером выехал в угодья, вышел на связь и обговорили с коллегами возврат утром в Краснодар. Более на связь не выходил. Утром, когда поняли, что неладное, оповестили кого могли. Ребята нашли место заезда, нашли его машину, потом отыскали Виктора», — говорилось в сообщении.
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Как рассказали 4 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, 43-летнего мужчину нашли с огнестрельными ранениями в лесном массиве Гулькевичского района. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Мужчина работал государственным инспектором охотнадзора минприроды Кубани. Он выехал в угодья и позвонил коллегам, после чего перестал выходить на связь. Сослуживцы начали самостоятельно искать пропавшего и обнаружили его на окраине поселка Подлесного.
При осмотре места происшествия у погибшего зафиксировали огнестрельные дробовые ранения грудной клетки.
Назначена судебно-медицинская экспертиза и ряд криминалистических экспертиз. Устанавливаются мотивы преступления и лицо, причастное к убийству. Расследование уголовного дела продолжается.
Обновлено. В 12:07 министерство природных ресурсов Краснодарского края опубликовало в своих соцсетях и на сайте информацию об убийстве Виктора Золотарёва. Коллектив министерства принес оболезнования семье и близким погибшего. Отмечается, что инспектор проработал в ведомстве более 8 лет. Мужчина был отцом трех малолетних детей.