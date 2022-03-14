Глава Адыгеи поздравил жителей с Днем народного языка

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей республики с Днем адыгейского языка и письменности

Эта дата приурочена к выпуску просветителем адыгского народа, поэтом-баснописцем Умаром Берсеем первого «Букваря черкесского языка», вышедшего 14 марта 1853 года в Тифлисе.

«В этом году наша республика отмечает столетие своего образования. Обретение автономии в 1922 году в Адыгее придало мощный импульс улучшению всех сфер жизни нашего региона, способствовало развитию национальной письменности, литературы, адыгейского театрального искусства, средств массовой информации», — отметил глава республики.

Кумпилов подчеркнул, что необходимо сохранять и развивать адыгейский язык, обеспечивать культурно-языковую преемственность поколений.

«Убежден, что совместными усилиями представителей научной и творческой интеллигенции, адыгских национально-культурных общественных объединений, всех неравнодушных носителей адыгейского языка мы сможем достигнуть поставленных целей, воспитать у молодежи любовь к родному языку, бережное отношение к своей истории и культуре, уважение к традициям других народов», — заявил Кумпилов.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Адыгее смягчили коронавирусные ограничения.

адыги (черкесы) Мурат Кумпилов Праздники

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