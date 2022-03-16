«Люди должны получить качественное и комфортное жилье». В Адыгее строят дома для переселенцев из аварийных многоэтажек

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства новых домов в Майкопском районе для граждан, переселяемых из аварийного жилья

В поселке Тимирязева Майкопского района строят шесть домов общей площадью около 1,2 тыс. кв. метров для 33 семей. Застройщик — ИП Комарцов.

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Глава республики побеседовал с представителями фирмы-подрядчика, минстроя Адыгеи и районной администрации и обозначил основные задачи. Он подчеркнул, что работы должны проводиться согласно дорожным картам, с соблюдением качества и утвержденных сроков.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

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Общестроительные работы уже завершены на всех шести объектах. К четырем домам подводят коммуникации, оформляют документы для врезки газа, готовят внутреннюю отделку помещений.

Мурат Кумпилов поручил министерству строительства республики и администрации Майкопского района контролировать выдачу разрешительных документов и благоустройство дворовой и прилегающей территории.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

«Люди должны получить качественное и комфортное жилье, в котором будет приятно жить. При этом нужно помнить, что граждане надеются на нас и хотят как можно скорее переехать в новые дома. Мы получаем значительную поддержку федерального центра, фонда ЖКХ и должны со своей стороны эффективно решать поставленные президентом страны задачи.

Сейчас мы движемся с опережением на два года. Успешно завершив нынешний этап программы, сможем начать расселение жилья, которое было признано аварийным после января 2017 года. Надо выдерживать взятый темп», — прокомментировал Мурат Кумпилов.

Напомним, в текущем году в Адыгее планируют направить свыше 180 млн рублей на расселение 4,9 тыс. кв. метров аварийного жилья. Следующим этапом станет расселение жилфонда, признанного аварийным с 2017 по 2021 год, — это 67 многоквартирных домов общей площадью более 35 тыс. кв. метров.

Жилье Мурат Кумпилов Строительство

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