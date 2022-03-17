В Сочи бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за коррупцию. Его подозревают во взяточничестве на 8 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

17 марта в Главном следственном управлении СКР сообщили о завершении расследования уголовного дела о взятках и мошенничестве в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Сочи

По данным следствия, в Сочи сотрудник полиции, занимавший должность заместителя начальника отдела экономической безопасности по противодействию коррупции местного УВД, получил более 8 млн рублей в виде взяток от директора строительной фирмы. За эти деньги он пообещал раскрыть дело о мошенничестве, в котором фирма проходила в качестве потерпевшего. Также он пообещал, что полицейские не будут проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности самой организации.

Читайте также:

Также он похитил 1 млн рублей у представителя фирмы, пообещав решить проблему с договором, по которому фирма не получила деньги за выполненные работы. 1 млн в итоге он оставил себе.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что мужчину уволили из полиции по отрицательным мотивам в мае 2018 года.

На этапе расследования мошенничества и дела о взятках сотрудник полиции скрылся. Но его задержали и арестовали. Сейчас расследование завершено, в ближайшее время материалы рассмотрят в суде.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре будут судить бывшего замдиректора городского департамента транспорта, которого подозревают во взяточничестве.

Взятка Полиция Следственный комитет Сочи

Новости

В Краснодаре поезд насмерть сбил женщину
В Краснодаре сдали в эксплуатацию литеры проблемного долгостроя ЖК «Свобода»
Суд дал 15 лет обвиняемому в убийстве инспектора минприроды Кубани
В Сочи бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за коррупцию. Его подозревают во взяточничестве на 8 млн рублей
У «Ласточки» в Сочи изменится расписание
«Мы тут спасаем человеческие жизни». Кубанская журналистка и блогерша ответила чиновнику на призыв идти работать уборщиком

Лента новостей

В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте
Сегодня, 16:48
В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте
Краткий репортаж из шести ТЦ
«Дни частных кинотеатров сочтены»
15 марта, 11:35
«Дни частных кинотеатров сочтены»
Поговорили о будущем киноиндустрии в России
Что вы купили с запасом в связи с повышением цен?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте