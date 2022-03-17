В Сочи бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за коррупцию. Его подозревают во взяточничестве на 8 млн рублей

17 марта в Главном следственном управлении СКР сообщили о завершении расследования уголовного дела о взятках и мошенничестве в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Сочи

По данным следствия, в Сочи сотрудник полиции, занимавший должность заместителя начальника отдела экономической безопасности по противодействию коррупции местного УВД, получил более 8 млн рублей в виде взяток от директора строительной фирмы. За эти деньги он пообещал раскрыть дело о мошенничестве, в котором фирма проходила в качестве потерпевшего. Также он пообещал, что полицейские не будут проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности самой организации.

Также он похитил 1 млн рублей у представителя фирмы, пообещав решить проблему с договором, по которому фирма не получила деньги за выполненные работы. 1 млн в итоге он оставил себе.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что мужчину уволили из полиции по отрицательным мотивам в мае 2018 года.

На этапе расследования мошенничества и дела о взятках сотрудник полиции скрылся. Но его задержали и арестовали. Сейчас расследование завершено, в ближайшее время материалы рассмотрят в суде.