В Краснодаре будут судить бывшего замдиректора городского департамента транспорта. Его подозревают во взяточничестве

По данным СК, 38-летний заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства в ноябре 2021 года решил получить взятку у одного из частных городских перевозчиков. За деньги он пообещал помочь в согласовании администрацией заявления перевозчика об увеличении графиков движения по регулярному маршруту. Также он пообещал, что у перевозчика не будет проблем, если у того вдруг найдут нарушения. За свои услуги чиновник попросил 230 тыс. рублей.

8 декабря сотрудника мэрии задержали при получении взятки. Расследование уголовного дела о взяточничестве завершилось. Материалы дела направили в суд. Сам бывший чиновник находится под домашним арестом.