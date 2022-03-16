В Краснодаре будут судить бывшего замдиректора городского департамента транспорта. Его подозревают во взяточничестве
16 марта в краевом управлении СК России сообщили о завершении расследования дела о крупной взятке против бывшего чиновника краснодарской администрации
По данным СК, 38-летний заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства в ноябре 2021 года решил получить взятку у одного из частных городских перевозчиков. За деньги он пообещал помочь в согласовании администрацией заявления перевозчика об увеличении графиков движения по регулярному маршруту. Также он пообещал, что у перевозчика не будет проблем, если у того вдруг найдут нарушения. За свои услуги чиновник попросил 230 тыс. рублей.
8 декабря сотрудника мэрии задержали при получении взятки. Расследование уголовного дела о взяточничестве завершилось. Материалы дела направили в суд. Сам бывший чиновник находится под домашним арестом.
Читайте также:
Ранее Юга.ру писали, что 10 декабря 2021 года в краевом управлении СК России сообщили о задержании заместителя начальника департамента транспорта города и его подчиненного. Позже анонимный источник в силовых структурах подтвердил РБК Краснодар задержание замдиректора дептранса, начальника отдела организации перевозок Владимира Анфиногенова. Информация о задержании его подчиненного не подтвердилась. Против Анфиногенова возбудили уголовное дело по подозрению в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
В феврале 2022 года с сайта городской администрации пропала информация о Владимире Анфиногенове. По данным сайта 93.ru, 11 января трудовой договор с Анфиногеновым расторгли по его инициативе.