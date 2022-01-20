В Краснодаре задержали следователя полиции. Его подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сотрудника краснодарской полиции задержали при получении крупной взятки. За эти деньги он должен был решить проблемы местного предпринимателя

В Краснодаре задержали следователя СУ УМВД России по Краснодару при получении взятки в 1,5 млн рублей от бизнесмена. По предварительным данным, деньги полицейский получил за «увод от уголовной ответственности» предпринимателя. Бизнесмен проходит по уголовному делу по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

В ближайшее время материалы дела о взятке передадут в СУ СК России по Краснодарскому краю, сообщает ТАСС.

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В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о внутренней проверке по этому факту.

«Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

Взятка Краснодар Полиция

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