В Краснодаре задержали следователя полиции. Его подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Сотрудника краснодарской полиции задержали при получении крупной взятки. За эти деньги он должен был решить проблемы местного предпринимателя

В Краснодаре задержали следователя СУ УМВД России по Краснодару при получении взятки в 1,5 млн рублей от бизнесмена. По предварительным данным, деньги полицейский получил за «увод от уголовной ответственности» предпринимателя. Бизнесмен проходит по уголовному делу по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

В ближайшее время материалы дела о взятке передадут в СУ СК России по Краснодарскому краю, сообщает ТАСС.