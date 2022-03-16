Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Кавказский узел»*

Как сообщается в реестре Роскомнадзора, сайт издания «Кавказский узел»* был заблокирован по требованию Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ. На сайте ведомства уточняется, что эта норма закона применяется к ресурсам, на которых публикуются призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и недостоверная общественно значимая информация.

В группе издания «Кавказский узел»* в телеграме сообщается, что ограничение доступа к сайту было ожидаемым.