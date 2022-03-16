Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Кавказский узел»*
РКН ограничил доступ к сайту «Кавказский узел»* по требованию прокуратуры
Как сообщается в реестре Роскомнадзора, сайт издания «Кавказский узел»* был заблокирован по требованию Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ. На сайте ведомства уточняется, что эта норма закона применяется к ресурсам, на которых публикуются призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и недостоверная общественно значимая информация.
В группе издания «Кавказский узел»* в телеграме сообщается, что ограничение доступа к сайту было ожидаемым.
«Больше 20 лет мы работали не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать Вас о событиях в наших с вами регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки», — говорится в заявлении редакции.
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«Кавказский узел»* учредило международное общество «Мемориал»**. Издание ставило целью обеспечить свободу доступа к правдивой и неангажированной информации о событиях на Кавказе, случаях нарушения прав человека, ситуации в зонах вооруженных конфликтов, политической и национальной дискриминации и проблеме беженцев. В 2016 году оно получило премию «За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека», пишет РБК.
Рнаее Юга.ру писали, что Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких независимых СМИ, в том числе региональных.
*«Кавказский узел» признан в России СМИ-иноагентом.
**Общество «Мемориал» признано иноагентом и ликвидировано.