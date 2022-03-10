Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 10 марта

Краснодарский край

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  • © Фото Amitkrsocial с сайта pixabay.com
    © Фото Amitkrsocial с сайта pixabay.com

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 10 марта

Как писали Юга.ру, голливудские кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony Pictures, Universal приостанавливают выход новых фильмов в России. Так, зрители не смогут увидеть на широких экранах ожидаемые ленты «Бэтмен», «Морбиус», «Я краснею», «Белфаст» и многие другие. Однако некотрые премьеры в кинотеатрах всё же будут доступны.

Так, выходит боевик «Парни под прикрытием» (16+) с Мэлом Гибсоном в главной роли. Действие происходит в Панаме, куда оперативника ЦРУ и его напарника отправляют завершить сделку по продаже оружия. Простое и не совсем легальное задание оборачивается сущим кошмаром.

Тайский хоррор «Проклятие. Дом с прислугой» (18+) рассказывает о девушке Джой, которая устраивается горничной в семью Умы и Нираха. Героиню сразу предупредили, что ее задача — выполнять свои обязанности и не вмешиваться в жизнь хозяев. Но Джой начинает замечать странные вещи, на которые невозможно не обращать внимание. В итоге прислуга понимает, что в доме обитает дух умершей горничной, которая работала ранее.

На экраны выходит американский боевик «Наемник» (18+) с Крисом Пайном в главной роли («Звездный путь», «Стартрек: Возмездие», «Неуправляемый», «Любой ценой», «Люди как мы»). Джеймс Рид с детства мечтал служить в армии и очень гордился тем, что удалось получить такой вожделенный зеленый берет. После полученных ранений он остается не у дел: ему нет места ни на любимой работе, ни в мирном обществе. К тому же здоровье приходится поддерживать многочисленными медикаментами. Когда подворачивается возможность взяться за старое ремесло, он без раздумий соглашается.

Китайский фильм ужасов «Потустороннее» (16+) рассказывает о подростках, которые находят старинную игру, которая с помощью которой можно общаться с духами. После сеанса город охватывает волна необъяснимых смертей. В ходе их расследования выясняется, что дети открыли мир для чего-то зловещего.

Премьеры прошлой недели можно посмотреть здесь, большинство из них всё еще демонстрируются на больших экранах. Кроме того, в кинотеатрах сетей «Формула Кино OZ» и «Киномакс» можно увидеть аниме «Мой сосед Тоторо» 1988 года культового японского режиссера Хаяо Миядзаки. 

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар

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