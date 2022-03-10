Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 10 марта

Как писали Юга.ру, голливудские кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony Pictures, Universal приостанавливают выход новых фильмов в России. Так, зрители не смогут увидеть на широких экранах ожидаемые ленты «Бэтмен», «Морбиус», «Я краснею», «Белфаст» и многие другие. Однако некотрые премьеры в кинотеатрах всё же будут доступны.

Так, выходит боевик «Парни под прикрытием» (16+) с Мэлом Гибсоном в главной роли. Действие происходит в Панаме, куда оперативника ЦРУ и его напарника отправляют завершить сделку по продаже оружия. Простое и не совсем легальное задание оборачивается сущим кошмаром.