Власти Кавказского района сообщили о гибели офицера из Краснодарского края в Украине

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

10 марта глава Кавказского района Виталий Очкаласов сообщил о гибели майора Руслана Леонова во время «специальной операции» в Украине. Военный погиб 6 марта

Виталий Очкаласов опубликовал в своем аккаунте в инстаграм сообщение о гибели майора Виталия Леонова. У 39-летнего офицера остались жена и двое детей. Уточняется, что он погиб 6 марта при выполнении «специальной операции» в Украине. Леонов командовал ротой специального назначения.

Ранее Юга.ру писали, что в марте губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о гибели в Украине командира разведроты Александра Лысенко из Кавказского района, Александра и Василия Муреньких из Кореновского района, генерал-майора Андрея Суховецкого.

Позже в телеграм-канале «Щербиновский курьер» сообщили о смерти старшего лейтенанта Николая Белого, а в газете «Анапское Черноморье» — о гибели майора Андрея Бурлакова и сержанта Владимира Орешко из Анапы.

10 марта глава Лабинского района Владимир Зубарев сообщил о гибели ефрейтора Евгения Герасимова.

Армия смерть Украина

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