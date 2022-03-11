Губернатор Кубани предложил использовать опыт работы в пандемию для борьбы с санкциями

10 марта в администрации края прошло заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Чиновникам поручили подготовить план по нивелированию влияния санкций

Пресс-служба администрации края сообщила, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать план поддержки и развития экономики в «новых условиях» до 15 марта. При этом он провел аналогию с работой чиновников в период пандемии.

«У региона есть опыт антикризисной работы в условиях пандемии коронавируса. Принятые тогда нестандартные меры позволили быстро восстановить экономику края и добиться ее роста на 8,5% по итогам 2021 года», — сказал губернатор.