Губернатор Кубани предложил использовать опыт работы в пандемию для борьбы с санкциями

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 марта в администрации края прошло заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Чиновникам поручили подготовить план по нивелированию влияния санкций

Пресс-служба администрации края сообщила, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать план поддержки и развития экономики в «новых условиях» до 15 марта. При этом он провел аналогию с работой чиновников в период пандемии.

«У региона есть опыт антикризисной работы в условиях пандемии коронавируса. Принятые тогда нестандартные меры позволили быстро восстановить экономику края и добиться ее роста на 8,5% по итогам 2021 года», — сказал губернатор.

Читайте также:

По словам министра экономики Кубани Алексея Юртаева, чиновники разработали проект плана, который они готовы предоставить на утверждение.

Вице-губернатор Игорь Галась на совещании рекомендовал органам местного самоуправления воздержаться от новых кредитов и расходных обязательств. В случае появления проблем при исполнении бюджетов он посоветовал обратиться в краевое министерство финансов.

Вениамин Кондратьев Санкции Экономика

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре отремонтируют участки дорог на 33 улицах
Власти Кавказского района сообщили о гибели офицера из Краснодарского края в Украине
Губернатор Кубани предложил использовать опыт работы в пандемию для борьбы с санкциями
Росавиация снова продлила запрет на гражданские рейсы над Кубанью
Власти Краснодара сообщили, что проект капремонта здания кинотеатра «Болгария» завершен
Все выходные на Кубани будет идти снег

Лента новостей

Крематорий или лучший ЗАГС на Кубани?
Сегодня, 11:05
Крематорий или лучший ЗАГС на Кубани?
Рассказываем, почему жители Анапы недовольны зданием, которое строили 4 года
Все выходные на Кубани будет идти снег
Сегодня, 09:18
Все выходные на Кубани будет идти снег
Краснодарцам дарят комплименты за заказы в «Пятёрочке»
Вчера, 15:55
Краснодарцам дарят комплименты за заказы в «Пятёрочке»

Реклама на сайте