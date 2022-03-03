Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 3 марта
Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 3 марта
Как писали Юга.ру, голливудские кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony Pictures, Universal приостанавливают выход новых фильмов в России. Так, зрители не смогут увидеть на широких экранах ожидаемые ленты «Бэтмен», «Морбиус», «Я краснею», «Белфаст» и многие другие. Однако это не означает, что в кинотеатрах будет нечего смотреть.
В прокат выходит отечественная комедия «Хочу замуж» (12+). Журналистка Люба может назвать себя счастливым человеком: работа телеведущей, успешный и богатый жених Роберт, с которым вот-вот состоится шикарная свадьба. Однажды у нее садится телефон, и она просит позвонить своему возлюбленному с телефона случайного прохожего Сергея. Роберт заподозрил Любу в измене и бросил. Девушка решает срочно выйти замуж назло бывшему.
Германо-австрийский мультфильм «Лунные приключения» (6+) — о Питере и Энн — брате и сестре, которые переехали в новый дом, и их жизнь навсегда изменилась. Однажды к ним прилетает мистер Жук и сообщает, что им срочно нужно лететь на Луну. Туда дети и отправляются — и оказываются в стране, спрятанной в облаках. Там Питер и Энн знакомятся с обитателями волшебного замка и их королевой.
Французская драматическая комедия «От кутюр» (12+) рассказывает о женщине Эстер, которая всю жизнь работала швеей в мастерской дома Dior. Она стала старшим специалистом и готовится к выходу на пенсию. В метро у нее из рук выхватывает сумку молодая девушка Жади. Обнаружив в чужой вещи тетрадь с рисунками платьев, юная воровка решает вернуть вещь владелице. Эстер решает не вызывать полицию, а взять Жади под свою опеку и обучить мастерству шитья.
В прокат выходит франко-бельгийская драма «Эта безумная любовь» (16+) по мотивам книги Оливье Бурдо «В ожидании Божанглза». Камилл и Жорж знакомятся на свадьбе общих друзей, и бурный роман очень быстро приводит к нетипично счастливому браку. Их роскошная жизнь, различные безумные выходки и регулярные костюмированные вечеринки вызывают зависть. Однажды Камилл перестает различать, где кончается игра и начинается реальное безумие.