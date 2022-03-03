Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 3 марта

Как писали Юга.ру, голливудские кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony Pictures, Universal приостанавливают выход новых фильмов в России. Так, зрители не смогут увидеть на широких экранах ожидаемые ленты «Бэтмен», «Морбиус», «Я краснею», «Белфаст» и многие другие. Однако это не означает, что в кинотеатрах будет нечего смотреть.

В прокат выходит отечественная комедия «Хочу замуж» (12+). Журналистка Люба может назвать себя счастливым человеком: работа телеведущей, успешный и богатый жених Роберт, с которым вот-вот состоится шикарная свадьба. Однажды у нее садится телефон, и она просит позвонить своему возлюбленному с телефона случайного прохожего Сергея. Роберт заподозрил Любу в измене и бросил. Девушка решает срочно выйти замуж назло бывшему.