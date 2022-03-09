В Краснодаре пройдут шоу цирка Полины Запашной
В Краснодаре остановился цирк-шапито Полины Запашной
В Краснодаре остановился цирк-шапито Полины Запашной из Санкт-Петербурга. Создатели шоу обещают сочетание цирка и театра, фонтаны, клоунов и акробатов в шатре-трансформере. Для зрителей выступят медведи, пумы, собаки, обезьяны и птицы. По данным портала circus.ru, Полина Запашная — правнучка основателя династии цирковых артистов Михаила Запашного.
Цирк работает только по выходным. Ближайшие шоу пройдут в субботу 12 марта в 17:00 и в воскресенье 13 марта в 13:00 и 17:00. Купить билеты можно на сайте, но в кассе их больше. Она работает с 10:00 до 20:00 каждый день по адресу Лизы Чайкиной, 38/1 — там же располагается цирковой шатер.
Цирк собирается остаться в городе еще как минимум на две недели, но точную дату отъезда в кассе не назвали.
Стоимость билета зависит от ряда: самые дешевые места стоят 600 рублей, самые дорогие — 1200 рублей. Если купить билет заранее, можно получить скидку 100-200 рублей. Дети до 6 лет проходят бесплатно, но не получают отдельное место.
На дополнительные вопросы ответят по телефону 8-988-358-58-80.
Цирк Полины Запашной уже не первый раз приезжает в Краснодар. Юга.ру публиковали фотоотчет с одного из выступлений.
Напомним, на этой неделе в краснодарском кинотеатре стартовали показы аниме «Мой сосед Тоторо» 1988 года. А центр современного искусства «Типография» отменил все выставки и публичные мероприятия на время «специальной военной операции» в Украине.