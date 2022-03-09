В Краснодаре пройдут шоу цирка Полины Запашной

В Краснодаре остановился цирк-шапито Полины Запашной из Санкт-Петербурга. Создатели шоу обещают сочетание цирка и театра, фонтаны, клоунов и акробатов в шатре-трансформере. Для зрителей выступят медведи, пумы, собаки, обезьяны и птицы. По данным портала circus.ru, Полина Запашная — правнучка основателя династии цирковых артистов Михаила Запашного.

Цирк работает только по выходным. Ближайшие шоу пройдут в субботу 12 марта в 17:00 и в воскресенье 13 марта в 13:00 и 17:00. Купить билеты можно на сайте, но в кассе их больше. Она работает с 10:00 до 20:00 каждый день по адресу Лизы Чайкиной, 38/1 — там же располагается цирковой шатер.

Цирк собирается остаться в городе еще как минимум на две недели, но точную дату отъезда в кассе не назвали.

Стоимость билета зависит от ряда: самые дешевые места стоят 600 рублей, самые дорогие — 1200 рублей. Если купить билет заранее, можно получить скидку 100-200 рублей. Дети до 6 лет проходят бесплатно, но не получают отдельное место.