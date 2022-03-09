В краснодарских «Ашанах» не принимают карты к оплате
9 марта «Ашаны» не принимают оплату картами из-за технических работ
В гипермаркетах «Ашан» перед кассами разместили объявления о том, что «оплата пластиковой банковской картой доступна в полном объеме», но «возможны технические сложности при оплате с помощью смартфонов и других мобильных устройств».
9 марта журналистка Юга.ру попробовала оплатить товары с помощью сервиса GooglePay — терминал не принял оплату. Воспользоваться пластиковой картой платежной системы Masterсard тоже не удалось. После неудачной попытки на кассе предложили оплатить покупку наличными или картой «Мир».
При этом ЦБ РФ сообщал, что на территории России продолжат работать карты систем Visa и Mastercard, хотя сервисы GooglePay и ApplePay перестанут их поддерживать в связи с «военной операцией» России в Украине. Пока смартфоном получается платить в других магазинах — например, в «Магнитах», «Перекрестках» и «Табрисах».
Юга.ру позвонили на горячую линию сети магазинов «Ашан» и спросили, с чем связаны неудобства. Оператор ответил, что все гипермаркеты «Ашан» временно не принимают оплату картами из-за технических работ, которые должны завершить в течение дня.
Ранее Юга.ру писали, что из-за «технических работ» карты перестали принимать в сети магазинов «О’кей». Там нельзя было расплатиться безналичным способом и купить алкоголь, не действовали акционные цены и бонусная программа.
Напомним, McDonald's, PepsiCo, Starbucks и Coca-Cola объявили об уходе из России.