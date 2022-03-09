В краснодарских «Ашанах» не принимают карты к оплате

9 марта журналистка Юга.ру попробовала оплатить товары с помощью сервиса GooglePay — терминал не принял оплату. Воспользоваться пластиковой картой платежной системы Masterсard тоже не удалось. После неудачной попытки на кассе предложили оплатить покупку наличными или картой «Мир».

В гипермаркетах «Ашан» перед кассами разместили объявления о том, что «оплата пластиковой банковской картой доступна в полном объеме», но «возможны технические сложности при оплате с помощью смартфонов и других мобильных устройств».

При этом ЦБ РФ сообщал, что на территории России продолжат работать карты систем Visa и Mastercard, хотя сервисы GooglePay и ApplePay перестанут их поддерживать в связи с «военной операцией» России в Украине. Пока смартфоном получается платить в других магазинах — например, в «Магнитах», «Перекрестках» и «Табрисах».

Юга.ру позвонили на горячую линию сети магазинов «Ашан» и спросили, с чем связаны неудобства. Оператор ответил, что все гипермаркеты «Ашан» временно не принимают оплату картами из-за технических работ, которые должны завершить в течение дня.

Ранее Юга.ру писали, что из-за «технических работ» карты перестали принимать в сети магазинов «О’кей». Там нельзя было расплатиться безналичным способом и купить алкоголь, не действовали акционные цены и бонусная программа.

Напомним, McDonald's, PepsiCo, Starbucks и Coca-Cola объявили об уходе из России.