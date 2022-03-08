На Кубани резко снизились показатели заболеваемости коронавирусом

Максимальный же показатель за весь период пандемии составил 4 тыс. 983 человек за сутки. Такое количество заболевших зафиксировали 16 февраля.

Сегодня в стационарах лечатся 4 тыс. 139 человек, в том числе 2 тыс. 151 пациент — с подтвержденным COVID-19. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус 17 тыс. 966 человек, из них с точным диагнозом 13 тыс. 219 жителей. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 97 человек, на ЭКМО — 5.

Напомним, режим повышенной готовности действует в крае с 13 марта 2020 года. Он означает, что в регионе сохраняется масочный режим, социальная дистанция и ряд других ограничений. В ноябре 2021-го губернатор Кондратьев ввел дополнительные антиковидные меры. Согласно документу, посещать торговые центры, все предприятия сферы бытовых услуг, фитнес-центры, спортзалы, бассейны, магазины розничной торговли (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости), кинотеатры и театры можно только с QR-кодом.

1 марта 2022 года в крае продлили режим повышенной готовности до 30 мая, а затем с 4 марта в крае отменили обязательные QR-коды. Кроме того, с 14 марта на Кубани заработают фудкорты и детские игровые комнаты.