На Кубани отменят обязательные QR-коды и откроют фудкорты

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Краснодарском крае приняли решение ослабить антиковидные меры

Напомним, в ноябре 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении дополнительных антиковидных мер. Согласно документу, посещать торговые центры, все предприятия сферы бытовых услуг, фитнес-центры, спортзалы, бассейны, магазины розничной торговли (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости), кинотеатры и театры можно только с QR-кодом.

Также 1 марта в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до 30 мая. Он действует на Кубани с 13 марта 2020 года. Он означает, что в регионе сохраняется масочный режим, социальная дистанция и ряд других ограничений.

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3 марта Вениамин Кондратьев заявил, что с 4 марта в крае отменят обязательные QR-коды. Такое решение поддержала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.

«В мой адрес в социальных сетях поступают обращения жителей с просьбами исключить это требование предъявлять QR-коды. Сегодня новый штамм вируса переносится более легко, многие жители вакцинировались или переболели. Поэтому предлагаю отменить требование QR-кодов в крае с 4 марта», — сказал Вениамин Кондратьев.

В пресс-службе краевой администрации сообщили, что губернатор подпишет постановление в ближайшее время. Так, требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или медотвод отменят с 4 марта для заселения в гостиницы, отели и другие места размещения, а также посещения жителями:

  • деловых, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий (в том числе кинотеатров, театров);
  • официальных физкультурных и спортивных мероприятий, профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг;
  • плавательных бассейнов, тренажерных и спортивных залов, фитнес-центров;
  • объектов общественного питания (кафе, ресторанов, баров и т.д.);
  • предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных;
  • объектов розничной торговли.

Также с 14 марта на Кубани заработают фудкорты и детские игровые комнаты. По словам Потемкиной, эпидобстановка позволяет открыть эти места и в ближайшее время власти подпишут соответствующее постановление.  

QR-коды Вакцинация Коронавирус

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