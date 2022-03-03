На Кубани отменят обязательные QR-коды и откроют фудкорты

Напомним, в ноябре 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении дополнительных антиковидных мер. Согласно документу, посещать торговые центры, все предприятия сферы бытовых услуг, фитнес-центры, спортзалы, бассейны, магазины розничной торговли (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости), кинотеатры и театры можно только с QR-кодом.

Также 1 марта в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до 30 мая. Он действует на Кубани с 13 марта 2020 года. Он означает, что в регионе сохраняется масочный режим, социальная дистанция и ряд других ограничений.