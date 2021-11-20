В Краснодарском крае ввели новые антиковидные меры

С понедельника, 22 ноября, ограничения коснутся посещения мероприятий, проведение которых ранее не приостановлено, и объектов. Речь идет о деловых, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, официальных физкультурных и спортивных событиях, профессиональных спортивных соревнованиях по командным игровым видам спорта среди профессионалов.

Посещать торговые центры, все предприятия сферы бытовых услуг, фитнес-центры, спортзалы, бассейны и магазины розничной торговли (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости) теперь можно будет только с QR-кодом.

В 22 ноября возобновят работу театры, кинотеатры и музеи. Сходить в кино, посетить спектакль или выставку также можно только при наличии QR-кода о вакцинации, справки о медицинском отводе или перенесенном заболевании.

Новые антиковидные ограничения продлятся до 18 января 2022 года. Кроме того, Роспотребнадзор продлил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса до 1 января 2024 года.