В центре Краснодара установили инсталляцию в честь 8 марта

Краснодарский край

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  • Инсталляция перед зданием Краснодарской краевой администрации, 6 марта 2022 г. © Олеся Шубина, Юга.ру
    Инсталляция перед зданием Краснодарской краевой администрации, 6 марта 2022 г. © Олеся Шубина, Юга.ру

Напротив здания Краснодарской краевой администрации появились скульптуры в форме числа «8»

В воскресенье — в первый день «длинных выходных», которые продлятся до 8 марта включительно — площадь перед зданием Краснодарской краевой администрацией украсили праздничными инсталляциями.

Перед памятником казаку на лошади установили большую цифру «8», украшенную цветами. Через дорогу, перед Триумфальной аркой, появилась надпись «8 марта» примерно в человеческий рост высотой.

  • Инсталляция перед Триумфальной аркой, Краснодар, 6 марта 2022 г. © Олеся Шубина, Юга.ру
    Инсталляция перед Триумфальной аркой, Краснодар, 6 марта 2022 г. © Олеся Шубина, Юга.ру

Стоит отметить, что улицу Красную перестали перекрывать на выходные для автомобильного движения еще в середине ноября 2021-го — это было связано с антиковидными мерами. Сегодня проезжая часть Красной по-прежнему закрыта для пешеходов.

Ранее мы писали о том, что в Краснодаре стали массово появляться баннеры с латинской буквой «Z».

8 марта Краснодар

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