В центре Краснодара установили инсталляцию в честь 8 марта
Напротив здания Краснодарской краевой администрации появились скульптуры в форме числа «8»
В воскресенье — в первый день «длинных выходных», которые продлятся до 8 марта включительно — площадь перед зданием Краснодарской краевой администрацией украсили праздничными инсталляциями.
Перед памятником казаку на лошади установили большую цифру «8», украшенную цветами. Через дорогу, перед Триумфальной аркой, появилась надпись «8 марта» примерно в человеческий рост высотой.
Стоит отметить, что улицу Красную перестали перекрывать на выходные для автомобильного движения еще в середине ноября 2021-го — это было связано с антиковидными мерами. Сегодня проезжая часть Красной по-прежнему закрыта для пешеходов.
Ранее мы писали о том, что в Краснодаре стали массово появляться баннеры с латинской буквой «Z».