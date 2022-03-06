В центре Краснодара установили инсталляцию в честь 8 марта

В воскресенье — в первый день «длинных выходных», которые продлятся до 8 марта включительно — площадь перед зданием Краснодарской краевой администрацией украсили праздничными инсталляциями.

Перед памятником казаку на лошади установили большую цифру «8», украшенную цветами. Через дорогу, перед Триумфальной аркой, появилась надпись «8 марта» примерно в человеческий рост высотой.