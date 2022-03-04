Датская компания морских грузоперевозок Maersk приостановила поставки в Новороссийск

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

4 марта Maersk приостановила морские поставки в три российских города. В том числе и в Новороссийск

Датская логистическая компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании терминалов, объявила о приостановке работы с тремя российскими городами. Ими оказались Новороссийск, Санкт-Петербург и Калининград.

Такое решение приняли в компании из-за ситуации на Украине, но ограничения не коснутся портов на Дальнем Востоке. Грузы, которые приняли ранее, будут доставлены. Компания работает с европейскими портами, чтобы устранить задержки и проработать варианты с портами за пределами Европы.

«Все больше наших терминальных поставщиков в Европе сообщают, что они больше не смогут обрабатывать дополнительные грузы для России, включая перевалку. Поскольку наша деятельность зависит и грузы наших клиентов имеют решающее значение, мы временно прекращаем прием и поставки в Новороссийск, Санкт-Петербург и Калининград», — сообщили в пресс-службе компании. 

Напомним, с 4 марта шведская сеть магазинов IKEA временно приостановила работу в России. В компании сообщили, что планируют снова открыть магазины в конце мая. Журналист Юга.ру побывал в IKEA Адыгея-Кубань в последний день работы и рассказал, что там происходило.

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