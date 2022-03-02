На Кубани за единовременной выплатой в 10 тыс. рублей обратились более 3 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодарского края сообщили, что около 3,5 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской республик обратились за материальной помощью на территории Кубани

2 марта на сайте администрации Краснодара опубликовали пресс-релиз о помощи жителям ДНР и ЛНР, которые уехали самостоятельно или были эвакуированы в Россию. По данным властей Кубани, за единоразовой выплатой в 10 тыс. рублей в крае обратились около 3,5 тыс. человек.

Читайте также:

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сейчас в регионе не размещают беженцев, но некоторые люди едут сюда самостоятельно — к родственникам или близким.

Чиновники уточнили, что для получения денег нужно обратиться в управление соцзащиты в любом городе или районе края. Деньги выдаются после подтверждения пересечения границы с Россией.

Ранее Юга.ру писали, что 18 февраля власти тогда еще непризнанных Донецкой и Луганской республик организовали эвакуацию населения в Ростовскую область из-за обострения ситуации вокруг Украины. 

21 февраля «Российская газета» писала, что премьер-министр Михаил Мишустин выделил МЧС России пять миллиардов рублей на социальную поддержку беженцев из Донбасса. Деньги пойдут на выплаты жителям ДНР и ЛНР.

Беженцы Деньги Украина

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре девушку отговорили прыгать с моста
На Кубани за единовременной выплатой в 10 тыс. рублей обратились более 3 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР
Власти Кубани сообщили еще о двух погибших в Украине военных спустя шесть дней после гибели
ФК «Краснодар» расторг контракт с немецким тренером Даниэлем Фарке
Бюджетников Кубани просят на камеру подписать письмо в поддержку Путина
В мэрии Краснодара еще раз пообещали отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще

Лента новостей

Фото, видео, страйкбол, восклицательный знак: за что еще можно сесть в 2022 году?
Сегодня, 07:00
Фото, видео, страйкбол, восклицательный знак: за что еще можно сесть в 2022 году?
Поговорили с краснодарским адвокатом о том, как не попасть под статью
В мэрии Краснодара еще раз пообещали отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще
Сегодня, 13:49
В мэрии Краснодара еще раз пообещали отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще
«Желаем возвращения всех воинов в родные дома»
Вчера, 19:38
«Желаем возвращения всех воинов в родные дома»
Священники РПЦ выступили за мир сУкраиной

Реклама на сайте