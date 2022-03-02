На Кубани за единовременной выплатой в 10 тыс. рублей обратились более 3 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР

Власти Краснодарского края сообщили, что около 3,5 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской республик обратились за материальной помощью на территории Кубани

2 марта на сайте администрации Краснодара опубликовали пресс-релиз о помощи жителям ДНР и ЛНР, которые уехали самостоятельно или были эвакуированы в Россию. По данным властей Кубани, за единоразовой выплатой в 10 тыс. рублей в крае обратились около 3,5 тыс. человек.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сейчас в регионе не размещают беженцев, но некоторые люди едут сюда самостоятельно — к родственникам или близким.

Чиновники уточнили, что для получения денег нужно обратиться в управление соцзащиты в любом городе или районе края. Деньги выдаются после подтверждения пересечения границы с Россией.