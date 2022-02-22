Кубанских бюджетников попросили поделиться зарплатой с беженцами из ДНР и ЛНР

Руководители некоторых бюджетных организаций Краснодарского края попросили сотрудников перечислить однодневный заработок по реквизитам благотворительного фонда с подписью «КУБ ЕР»

Напомним, после обострения ситуации вокруг Украины 18 февраля началась эвакуация жителей Донецкой и Луганской республик. Беженцев сначала стали принимать в Ростовской области. 20 февраля бывший депутат из Ейска Александр Коровайный опубликовал в своем телеграм-аккаунте сообщение о сборе денег с сотрудников школ Ейского района. Он прикрепил скриншот из переписки в WhatsApp, на котором видна просьба перечислить деньги на расчетный счет местного благотворительного фонда с припиской «Пожертвование КУБ ЕР».

В распоряжении редакции оказалось еще одно сообщение из группы в мессенджере одной из бюджетных организаций Ейского района о списке вещей, которые могут понадобиться беженцам из ДНР и ЛНР. Также в нем содержаласб просьба перевести по реквизитам сумму однодневного заработка.

© Фото предоставлено собеседником, пожелавшим остаться анонимным

Журналист Юга.ру связался с сотрудником бюджетной организации, который анонимно рассказал, что вместе с коллегами получил от руководства аналогичное сообщение в рабочем чате. Оно также было помечено мессенджером как «часто пересылаемое».

«Это сообщение пришло в воскресенье. Я впервые с этим сталкиваюсь, до этого таких сборов не проводилось. В сообщении — просьба перечислить однодневный заработок в благотворительный фонд. Там даже прикрепили QR-код. Не знаю, как это будет контролироваться, кто сдал, а кто — нет. Будут ли какие-то санкции, если проигнорируешь, я не знаю. Пока это преподносится в виде просьбы, это не требование», — рассказал собеседник.