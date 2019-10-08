В Краснодаре на юриста составили протокол за репост видео со стихами

В январе правозащитница сделала в фейсбуке репост видео, в котором поэт Максим Дроздов читает стихотворение «Еретичка» на мероприятии «Открытая капуста», организованном «Открытой Россией». Прокуратура западного округа Краснодара составила на Федотову административный протокол из-за того, что в ролике присутствует логотип «Открытой России», признанной в России нежелательной организацией. Юрист написала в своем фейсбуке, что ее обвинили по ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности нежелательной организации).

Ранее Федотова защищала в суде Дроздова, также репостнувшего это видео. Тогда суд прекратил дело в связи с истечением срока давности в два месяца, пишут «Свободные медиа». Однако это не помешало составить протокол теперь уже на самого юриста.

Генпрокуратура внесла «Открытую Россию», зарегистрированную в Великобритании и принадлежащую Михаилу Ходорковскому, в реестр нежелательных организаций в апреле 2017 года. По мнению ведомства, организация пыталась дестабилизировать политическую ситуацию в России и угрожала конституционному строю. «Открытая Россия», действовавшая в стране после апреля 2017 года, юридически не была связана с британской организацией, относила себя к добровольческим движениям и действовала только на территории России, утверждают в организации.

В марте «Открытая Россия» заявила о своей ликвидации, но бывших ее участников продолжают преследовать. В январе уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной организации возбудили против Анастасии Шевченко из Ростова, в марте против журналиста «МБХ-медиа» из Екатеринбурга Максима Верникова. В мае Яне Антоновой, краснодарской активистке и бывшему координатору «Открытой России» на Кубани, предъявили это же обвинение.

Ранее против поэта Максима Дроздова уже возбуждали дело за его деятельность. Центр по противодействию экстремизму обнаружил в его стихах слова, возбуждающие ненависть к атеистам.