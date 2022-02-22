В Краснодаре пенсионера осудили за репост «нежелательной» организации

Активиста Леонида Малявина приговорили к условному лишению свободы за репост «Открытых Медиа»

Как писали Юга.ру, 18 ноября 2020 года силовики обыскали дома ейского оппозиционного депутата Александра Коровайного и координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи. К ним пришли в связи с уголовным делом в отношении пенсионера, политического активиста Леонида Малявина, в его доме тоже провели обыск. Он сказал журналистам Юга.ру, что у него забрали телефон, роутер, игровой компьютер сына, ключи от работы. В июле 2021 года адвокат активиста Михаил Беньяш рассказал, что его подзащитного обвинили в осуществлении деятельности «Открытой России» — в 2017 году генпрокуратура признала организации с таким названием, зарегистрированные в США и Великобритании, нежелательными на территории РФ. В марте 2019 года «Открытая Россия» объявила о ликвидации, но ее бывших участников и сторонников продолжили преследовать.

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Поводом для обвинения по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ послужил репост: в 2019 году Малявин разместил у себя в фейсбуке пост группы «Церковь атеистов» с публикацией сетевого издания «Открытые Медиа»*, которую корреспондент процитировал с ресурса N+1. Статья называлась «Испанские ученые в Китае смогли создать гибрид человека и обезьяны». «Репост OpenMedia сотрудники полиции у нас расценивают как участие в «Открытой России». Таковым участием они считают не только репост «Открытой России», но и участие в «Открытом университете», и участие в правозащитной конференции им. Юрия Шмидта», — комментировал Беньяш. Ранее Малявина дважды привлекали к административной ответственности из-за участия в собраниях регионального отделения «Открытой России» и из-за размещения в соцсетях материала с символикой организации. 21 февраля 2022 года Первомайский суд вынес Малявину обвинительный приговор по уголовному делу. Об этом Беньяш сообщил в телеграм-канале.

По его словам, прокурор просил назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Суд назначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год и ежемесячной явкой в уголовно-исполнительную инспекцию. Беньяш отметил, что защита просила суд освободить Малявина от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 284.1 УК РФ: Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности по данной статье, если оно добровольно прекратило участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации. Это ходатайство суд отклонил. Также адвокат сообщил, что решение будет обжаловано, и призвал «снизить поток проклятий и хейта» в сторону судьи Эдуарда Ламейкина, который вел процесс. Как объяснил Беньяш, судья «был хотя бы был вежлив и не мешал работать». 22 февраля Юга.ру обратились за подтверждением приговора в объединенную пресс-службу судов Краснодарского края, но там оперативно на вопрос не ответили. На сайте Первомайского суда есть карточка дела — имена обвиняемого и защитника скрыты, но даты слушаний, имя судьи и информация о наличии обвинительного приговора совпадают с комментариями Беньяша. Сам адвокат пообещал в ближайшее время опубликовать обвинительное заключение, приговор и позицию защиты.