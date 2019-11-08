В Краснодаре суд прекратил дело против юриста за участие в нежелательной организации

В Краснодаре 8 ноября суд прекратил второе административное дело против правозащитницы Юлии Федотовой из-за истечения сроков давности

В мае Юлия Федотова подала в Краснодарский краевой суд иск в защиту гражданского активиста, участника движения «Открытая Россия» Виктора Чирикова, который пытался оспорить краевой закон о митингах. В конце октября на адвоката завели дело по ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности нежелательной организации): прокуратура сочла, что Федотова подала иск в интересах организации «Открытая Россия», признанной в России нежелательной. Юрист рассказала, что в деле с Чириковым ей оказывала информационную поддержку организация «Правозащита Открытки», которую прокуратура связала с «Открытой Россией», хотя она, по словам юриста, не имеет отношения к «открытке». «Если вас, например, после задержания на митинге, защищал юрист "Правозащиты", — вы тоже "сотрудничали с нежелательной организацией"», — объяснила Федотова логику прокуратуры.

Адвокат Алексей Аванесян рассказал порталу Юга.ру, что дело на Федотову завели по заявлению полицейского, который по своей инициативе начал оперативно-розыскную деятельность (ОРД). О том, что «Федотова совершила преступление», сотруднику МВД сообщил аноним, который также предоставил в качестве доказательств скриншоты страницы Федотовой в фейсбуке, на которых говорилось, что юрист работает на «Открытую Россию». Во время допроса полицейский не смог объяснять, по какой причине оперативно-разыскной деятельностью занимается именно он, а не прокуратура (как это должно быть в рамках закона). Помимо этого, у предоставленных им скриншотов была обрезана адресная строка, из-за чего их нельзя считать достоверными.

Последнее заседание по этому делу проходило 7 ноября, однако мировая судья Полина Дмитренко перенесла его на следующий день, так как ей стало плохо после 10-часового рассмотрения дела. 8 ноября судья прекратила дело в связи с истечением срока давности.