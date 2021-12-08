Волонтеры «ЕвроХим-БМУ» стали лауреатами премии «МыВместе»

Компанию Андрея Мельниченко «ЕвроХим-БМУ» отметили международной премией «МыВместе», которую проводят при поддержке Президента РФ. Совет молодых специалистов «ЕвроХима» наградили за развитие корпоративного волонтерства и программу «20 добрых дел «ЕвроХима» в регионах. Диплом вручил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Эту награду молодым активистам «ЕвроХима» присудили за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в различных регионах России, от Заполярья до Кавказа», — подчеркнул Метелев.

В 2021 году компании «ЕвроХим» исполнилось 20 лет, и в честь юбилея на всех предприятиях запустили волонтерскую программу «20 добрых дел «ЕвроХима». Добровольцы помогали учреждениям образования и здравоохранения, проводили экомероприятия и спортивные соревнования, онлайн-проекты для детей и молодежи, обеспечивали население городов средствами индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.