Волонтеры «ЕвроХим-БМУ» стали лауреатами премии «МыВместе»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

Волонтеры «ЕвроХим-БМУ» стали лауреатами международной премии «МыВместе»

Компанию Андрея Мельниченко «ЕвроХим-БМУ» отметили международной премией «МыВместе», которую проводят при поддержке Президента РФ. Совет молодых специалистов «ЕвроХима» наградили за развитие корпоративного волонтерства и программу «20 добрых дел «ЕвроХима» в регионах. Диплом вручил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. 

«Эту награду молодым активистам «ЕвроХима» присудили за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в различных регионах России, от Заполярья до Кавказа», — подчеркнул Метелев.

В 2021 году компании «ЕвроХим» исполнилось 20 лет, и в честь юбилея на всех предприятиях запустили волонтерскую программу «20 добрых дел «ЕвроХима». Добровольцы помогали учреждениям образования и здравоохранения, проводили экомероприятия и спортивные соревнования, онлайн-проекты для детей и молодежи, обеспечивали население городов средствами индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

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Напомним, Владимир Путин поблагодарил волонтеров «ЕвроХима» за участие во Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», которая проходила во время пандемии.

Как писали Юга.ру, ранее программу «20 добрых дел «ЕвроХима» отметили на конкурсе Форума доноров «Лидеры корпоративной благотворительности». 

Благотворительность ЕвроХим Конкурсы

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