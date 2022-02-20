В Краснодаре отремонтируют входную арку в Чистяковской роще

20 февраля в мэрии Краснодара сообщили о выделении финансирования на ремонт арки в Чистяковской роще

По данным администрации Краснодара, в 2022 году из городского и краевого бюджетов выделят 40 млн рублей на ремонт учреждений культуры. Часть средств пойдет на ремонт арки в Чистяковской роще — 4,1 млн рублей. О дате начала ремонта не сообщается.

В 2022 году планируют отремонтировать, в том числе, здание Центра культурного развития «Карасунский», детскую школу искусств № 8, здание Дворца искусств КМТО «Премьера» и внутренние помещения в Новом театре кукол, Театре юного зрителя. Планируется ремонт репетиционно-постановочной базы «Премьеры».